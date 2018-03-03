被下毒？王功漁港「泛池」 冒出萬尾死魚

王功漁港一早出現大量魚屍聚集，引起不少民眾恐慌。（記者陳冠備攝）

2018-03-03 16:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王功漁港旁大排出海口，是民眾眼中絕佳釣魚場所，可是今天（3日）上午水面卻出現大量魚屍，有釣客釣魚釣到一半，被不斷冒出的魚屍嚇到，數量將近上萬尾，還以為河口被下毒，嚇得趕緊離開！王功漁港管理組組長粘清課趕緊澄清，因藻類快速成長，海中缺氧造成「泛池」，是氣候突然變熱常有的現象，並不是下毒。

魚屍浮滿水面 釣客嚇壞

林姓釣客說，早上近10點時，他如往常在王功大排橋下出海口釣魚，釣到一半，水面不斷冒出一尾尾油魚（環球海鰶）與豆仔魚等，整個水面快被魚屍鋪滿，第一次在這裡見到如此狀況，質疑是海口遠處被下毒，導致魚群大量死亡。

當地林姓漁民也說，趁當時海水漲潮在橋上捕魚，卻抓到一堆死魚，不過也發現，水面浮出鱸魚、變身苦（金錢魚）、黑格（黑棘鯛）等平時罕見的魚種，趕緊用魚網撈起，仔細看魚的眼珠清澈又不像中毒，對這個異狀感到相當納悶，也擔心魚屍聚集在海口容易發臭，希望相關單位來處理。

天熱藻類暴增 溶氧不足

對此，粘清課指出，近日氣候回暖，水溫升高，王功大排出海口的藻類因而快速成長，夜間排出大量二氧化碳，造成水中溶氧量不足，引起「泛池」現象，環球海鰶等小魚抵抗力弱，容易缺氧死亡，而大型魚種也因水底呼吸不到新鮮氧氣，被迫「浮頭」喘氣，所以被捕獲，這次異常狀況就是因此所致。

恐成海洋死區 亟待改善

粘清課說，泛池現象在白天陽光一照植物開始行光合作用就會改善，而魚屍也會慢慢隨大海淨化功能自然稀釋，尚不用擔心會發臭，要擔心的是，王功漁港藻類有不斷增生現象，若不加以改善，恐會產生「海洋死區」的可能，水域低氧化，魚群會漸漸離開，到時就釣不到魚了！

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