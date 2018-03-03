世界母語日活動登場 閩南語「臉書」叫「人面冊」

2018-03-03 16:38

〔記者林曉雲／台北報導〕2月21日是世界母語日，因受花蓮地震影響，教育部主辦世界母語日活動延到今天進行。教育部次長蔡清華表示，全世界有6909種語言，近2千2百種瀕臨滅絕危境，一種語言代表一種文化，教育部特別在高雄、彰化、台北及台東舉辦4場營造友善母語環境的活動，透過學校課程及家庭學習，大力推動本土語言，且推廣科技產品用母語命名，讓年輕族群習慣使用母語，否則母語再不用就要淪為標本。主持人補充表示，臉書用閩南語稱呼可以叫「人面冊」。

文化部次長李連權表示，台灣有6大語系，50多種母語，文化部力推國家語言發展法，1月送立法院，這個會期可望通過，營造母語友善環境，系列發展母語，母語是文化的一環。客委會和原民會亦由副主委到場。

教育部終身教育司長黃月麗表示，為喚醒民眾重視台灣本土語言，積極落實本土語言生活化，進而達到促進各族群間彼此尊重、包容與互相欣賞之目的，邀集文化部、原住民族委員會、客家委員會共同以宣示性的聚焦儀式，一起轉動代表本土語言的轉輪，象徵全民一起推動本土語言，發揚台灣本土語言的傳承精神。

活動在松菸廣場舉辦，包括「本土語言表演活動」及「情境式本土語言體驗區」兩部分，本土語言表演活動包括大理國小帶來的客家親子話劇、台北市原住民族兒童暨少年合唱團表演等活動；本土語言體驗區則閩南語、客家語及原住民族語的闖關攤位等等。