櫃姐下床如針刺痛 原來是「足底筋膜炎」作怪

2018-03-03 16:03

〔記者謝介裕／南投報導〕腳一踩地就痛，就像踩到針似的刺痛感，尤其是剛睡醒的時候，有時候還要靠著單腳跳躍方式才有辦法前進，這是怎麼一回事？衛福部南投醫院表示，這是罹患「足底筋膜炎」的典型症狀，因久站或肥胖的人，都屬於罹患該病的高危險族群，最近有百貨業的專櫃櫃姐因工作須久站，導致每天都要承受這種難以下床的痛楚，幸經醫院利用體外震波治療（ESWT）後，已獲大幅改善。

不管是慢跑、健行、爬山甚至是逛街，都必須以「腳」代步，但與足底筋膜有何關聯性？南投醫院院長洪弘昌指出，雙腳能支撐身體，主要是靠腳趾骨及腳跟骨兩部分，而足底筋膜，就是連結這兩端骨頭的厚厚一層組織帶，功能宛如「避震器」，站立時承受身體的重量、行走時吸收來自地面的反作用力，倘若足底筋膜長期受到過度刺激，便會演變為足底筋膜炎。

30多歲的林姓女子在百貨公司擔任櫃姐，近1個月來，每天早上起床，腳一踩到地，足跟都會出現劇烈的刺痛感，心想每天都有維持慢跑的運動習慣，且又不劇烈，怎麼雙腳會如此疼痛，經醫院醫師檢查及說明後，也才恍然大悟罹患「足底筋膜炎」，進而利用體外震波方式治療。

院方表示，震波治療的原理是利用震波治療儀器在短時間聚集壓力聲波，透過介質將能量傳遞到人體組織促使微血管新生，達到組織再生及修復的功能，林女經治療後，症狀已獲得相當舒緩。

其實，「足底筋膜炎」發生的原因相當多，除了長時間的站立、運動傷害，包括關節退化或鞋子不合腳也都是原因之一，因此，院方建議有類似肌肉骨骼系統疾病的患者，可先至醫院與醫師進行討論、聽取專業建議，再選擇適合自己的治療方式，讓自身健康獲得更好的保障。