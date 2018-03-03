金髮男廁所激戰台妹 5分鐘性愛片瘋傳 網友求上車

近日一段5分多鐘的性愛影片在臉書、Line群組上瘋傳，事發地點疑似在百貨公司廁所內。（圖擷自網路）

2018-03-03 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕一段疑似在台灣某百貨公司公廁拍攝的5分多鐘性愛影片，近日在網路瘋傳，有網友就截圖在PPT上詢問，「有人知道這是哪間百貨公司的廁所嗎？」其他見狀暴動求上車，「所以我說車呢」、「身家全梭哈求5分鐘完整版 感恩」。

日前有網友在PTT八卦板發文，表示他在某個臉書私密社團看到有人分享疑似偷拍的性愛影片，由於影片畫面和收音非常清楚，讓他看完覺得慾火焚身，很好奇影片的拍攝地點，「有人知道這是哪間百貨公司的廁所嗎？」網友也不解的說，影片中男主角染著大金髮，打扮也很像屁孩，為何會有女生願意和其發生關係，「8+9都那麼吃得開嗎？」

這名金髮男和影片中的女主角疑似是情侶關係，兩人先是上下交疊坐在馬桶上互相愛撫，接著金髮男便提槍上陣直接在狹小的廁所內嘿咻，過程中女主角不斷發出嗲聲嗲氣的酥麻叫聲，兩人還在過程中變換體位。金髮男不但命令女主角「自己搖」，最後還霸氣的說如果出人命他一定負責到底，直言「又不是養不起」。

網友看完文章紛紛暴動跪求影片檔案，留言「司機我還沒上車！！！」、「求上車 沒有上車過」、「安安 身家全梭哈求5分鐘完整版 感恩」、「沒搭到車，求加班的老司機」、「老司機載載我，我也想上車」。

另外，也有看過影片的網友留言，「女的聲音超騷的」、「女生分兩種，一種當女友、一種當老婆，這種很適合當女友」、「女主角身材感覺不錯」；但也有人質疑影片的真實性，「沒露點沒露臉跟炒作有87%像」、「看起來像是知道有人在拍，過程完全沒抬頭」。