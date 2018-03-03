爭取喝好水 環團率眾「走讀」頭前溪上游

關心大新竹飲用水質的鄉親和環團，今天用1天時間「走讀」頭前溪，圖為寶山、寶二水庫上游的上坪溪攔河堰。（記者黃美珠攝）

2018-03-03 15:35

〔記者黃美珠／竹東報導〕爭取喝好水，「新竹環境守護聯盟」今天邀請「我們要喝乾淨水行動聯盟」成員一起帶領新竹縣市關心大新竹自來水品質的鄉親，一起「走讀」新竹的母親河「頭前溪」。

成員10幾個人，一路從寶山和寶二水庫取水口上游的竹東燥樹排上坪堰開始勘查水體狀況，接著往下游的分水汴、竹東衛生掩埋場、竹東生態河濱公園、再到隆恩堰取水口暨沉砂池、最後實勘位居最下游的湳雅淨水場取水口，比較每1個河段的水體外貌、周邊環境、以及水體品質。

這場「走讀」頭前溪沿線，是由「新竹環境守護聯盟」召集人姜政焜發起，該聯盟推動人彭以凡神父、社區工作者葉日嘉等均到場參與，而領著大家一起「走讀」的，是「我們要喝乾淨水行動聯盟」成員戴唯峻，因為他跟著所屬聯盟，從去年6月起就積極研究整條頭前溪水域的現況。

戴唯峻說，他們在活動中發現，整條頭前溪在竹東垃圾衛生掩埋場的上游水質都還算潔淨，掩埋場以下的河域開始出現家庭污水和工業廢水等，而大新竹地區的自來水取用都在這裡以下的河域，所以大家一致希望水公司3區處能儘快實現讓新竹鄉親自來水都是來自水庫乾淨水的期待。

另外戴唯峻也指出，從研究頭前溪水以後，他們看到了水公司對於自來水用水的相關資料，不是不透明，就是所公開的是3、4年前的舊檔，等於民眾若想要知道最當下的現況，必須自行去電查詢，期待水公司在這方面資訊的公開可以更透明、更即時。

水公司3區處則表示，他們的水質資料都是由水公司總處統計後，每2週更新1次，他們及環保單位都有在網頁公告近期水質訊息。

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頭前溪上游、在竹東燥樹排的上坪堰。（記者黃美珠攝）

上坪堰攔水後，頭前溪行水區緊靠圖右水泥圍籬處有道水門，從水門導水過去分水汴，最後引水進入寶山和寶二水庫。（記者黃美珠攝）

上坪堰導入的頭前溪水來到第1道分水汴。（記者黃美珠攝）

「我們要喝乾淨水行動聯盟」成員戴唯峻（右2）跟大家說明分水汴的功能，主要利用跌水機制，提高溪水溶氧量。（記者黃美珠攝）

流過分水汴，上坪溪水或從圖左經竹東圳被導引流入寶山水庫，或從圖右往寶二水庫流去。（記者黃美珠攝）

第2處分水汴就在2座水庫的取水口前方。（記者黃美珠攝）