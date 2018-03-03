台中舊城區「行春」 啟發「中區再生」新思維

台灣並無純粹巴洛克的建築風格，包括市役所在內，都是日本建築師融合歐洲各時代建築風格而設計。（記者張瑞楨攝）

2018-03-03 15:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕為什麼台中市賣大麵羹的店家特別多？您知道台中市舊城區內有古道嗎？大千電台等單位今天（3日）於台中市文學館舉辦饒富風味的「行春」活動，在文史導覽員的引領下，從文學館啟程，沿柳川、台中醫院、台中州廳與府儒考棚、台中市第一警分局與第五市場，來一趟台中市舊城區（中區、西區）的知性之旅，瞭解台中舊城區的過去，進一步啟發「中區再生」的新思維。

這場名為「寶島有夠讚！」的行春活動，共有400多人報名參加，分成10多梯次，今天上午9時陸續從台中文學館（日治時期警察宿舍群）啟程，經柳川穿越古道至台中醫院、台中州廳與市役所。

途中經過數家賣大麵羹的店，台中市大麵羹店家密度很高之因，導覽員徐銘遠說，以前台中市舊城區旁是農田，地主招待佃農用餐，在麵團內加上鹼粉（以前是草木灰），可以增加份量，讓大家都吃得飽，久而久之，就成了台中獨特飲食文化，不過，文史工作者張明權提出另一說法，他指出，麵粉加鹼耐烹煮，可以久煮不爛，延長販賣時間，又有飽足感，進而成了地方特色小吃。

隱身於柳川旁住宅區內，有一條清領時代留下的古道，張明權與墩點文史工作室負責人林宗德說，柳川古道與大墩古道是同一區的古道，部份路面是柳川截彎取直後，由舊水道形成的交通網絡，日本時代都市改正時，中市街道改為棋盤狀，彎曲巷弄也被切割零散，不過，現在走在古道上，仍可見清領時代彎曲巷弄的輪廓。

張明權指出，清光緒13年（西元1887年）台灣建省，台中市就是省城，劉銘傳並規劃建置城牆，卻因經費不足，8個城門已完工，但城牆僅完成大北門（台中公園旁）至小北門（台中醫院旁），到大西門（台中法院旁）的城牆，其餘城牆只有成年人大腿至腰部高度的地基，這些城牆與城門，日本政府於1903年都市改正計畫時全部拆除，台中醫院旁現有的少許磚牆，是近年才設置的裝置藝術。

有趣的是，台中醫院與小北門原址旁，一株相傳已有200年歷史的榕樹，也是台中市政府編號3的列管老樹，成了病患家屬膜拜的「樹頭公」，張明權與林宗德說，老樹壽命長，在萬物有靈的信仰下，成了患者家屬期待患者痊癒的寄託。

台中市第一警分局現址，是日領時代的警政署，張明權與林宗德表示，228事件爆發後，二七部隊就是先佔領第一警分局，奪得武器之後，才能進攻干城車站旁的國府軍隊，並與國軍於教化會館激戰，史稱教化會館之役，要認識台中的228事件場景，第一警分局是重要地點。

這段2小時的旅程中，另有府儒考棚、台中州廳與市役所的建築故事，從清朝至日治與二次戰後至今，台中市舊城區也變換不同的風貌，值得細細品味，並思索未來舊城區再造的新議題。

台中州廳是由日本建築師森山松之助設計，包括台南州廳、台北州廳，都是出自其手。（記者張瑞楨攝）

台中以前的小北門老照片，省城城門於日治時代全部拆除。（記者張瑞楨翻攝）

小北門原址在台中醫院旁，圖右的磚牆是近年新設的裝置藝術。（記者張瑞楨攝）

日治時代台中市舊城區的模樣。（記者張瑞楨翻攝）

柳川與大墩古道仍可見清領時代彎曲的巷弄輪廓。（記者張瑞楨攝）

舊城區內還偶爾可見日治時代的民居建築。（記者張瑞楨攝）