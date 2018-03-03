水塔塗鴨 總統府今天很嘻哈

（資料照）

2018-03-03 15:18

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今天舉行「C2幫特展」，由音樂人與視覺藝術家兩兩配對、跨界合作，以音樂內容為創作主題，再由視覺藝術家在水塔上彩繪。現場有藝術家水塔塗鴉，搭配樂團演出，假日的總統府，呈現另一種「嘻哈」風。

副總統陳建仁出席總統府「C2 SQUAD臺灣音樂人與視覺藝術家跨界水塔計劃」，肯定「C2幫特展」具體展現了台灣文化視野，也邀請大家一起來總統府感受台灣新世代帶來的視覺與聽覺饗宴。

陳建仁致詞時表示，今天的展覽，不僅讓總統府變得年輕、有活力，且呈現了總統府的日常運作和台灣的民主發展樣貌，事實上，它也是一個展現台灣文化視野的平台。例如在本府常設展中，就有台灣小吃文化和插畫創作，具體呈現台灣的庶民文化。

陳建仁說，總統府特別邀請中華文化總會的「C2幫特展」前來，具體展示台灣視覺藝術與音樂結合的創作能量，也讓大家知道總統府確實是全民的總統府，所有藝術家都可以來府參展，讓即將滿百年的總統府能充滿朝氣。

他表示，水塔把水從平地上抽起來，再送到每戶人家，就像此次藝術創作，藝術家從自己生長的土地吸取能量，發揮並儲存在水塔上。

陳建仁認為，文化就是生活，文化也是創作，這次展覽不僅讓大家看到年輕人的活力，也讓我們看見台灣文化的廣度。此次展出的作品中，部分屬於台灣的街頭塗鴉藝術。事實上，塗鴉文化是年輕人表達自我想法和主張的藝術形式，有時是表達對現狀的不滿，有時是批判體制和政府。