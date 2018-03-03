週末好天氣高溫達31度 週一鋒面來襲轉有雨

中央氣象局指出，今天（3日）各地為多雲到晴的好天氣。（資料照）

2018-03-03 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）各地為多雲到晴的好天氣，高溫還會再上升，北部、東半部大約28、29度、中南部可以達31度左右。

氣象局表示，今天各地低溫約16至22度，中部以北空曠地區感受比較涼，白天受到偏南風影響，各地高溫上升，北部、東半部大約28、29度、中南部可以達31度左右，日夜溫差須注意。天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有東半部和各地山區有零星降雨。

氣象局預估，明天（4日）各地大多為溫暖舒適、多雲到晴的天氣，但下週一（5日）鋒面通過，水氣增多，天氣轉為不穩定，北部及東半部地區將轉為有短暫雨的天氣，中部地區及南部山區亦有局部短暫雨，隨後東北季風增強，北部及東北部天氣將逐漸轉涼。

空氣品質部分，西半部地區風速仍偏弱，擴散條件持續不佳，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區清晨仍可能為「紅色警示」，白天風速稍增強轉為「橘色提醒」等級，夜間局部時段仍可能達「紅色警示」；馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 32 22 ~ 32 27 ~ 32 20 ~ 31

（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）