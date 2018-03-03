03/03 各報重點新聞一覽

2018-03-03 06:15

自由時報

中共將調整組織 國台辦、港澳辦合併

中共十九屆三中全會二月二十八日閉幕，並通過中央國家機關機構改革方案，中國網路媒體「多維新聞」昨即出現一份尚未證實的方案內容，顯示共涉包括中共中央直屬機構、軍事機關、司法機關體制、黨群團體、國務院部門、直屬機構、辦事機構、直屬事業單位以及部委管理國家局等九個面向改革，其中與台灣關係最密切的國務院台灣事務辦公室（國台辦）與港澳事務辦公室（港澳辦）將合併。

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3旅行社 狂掃北花車票

台鐵東部幹線車票一票難求，卻有三家旅行社業者運用大量員工身分證及虛擬帳號訂票，透過虛擬網路（ＶＰＮ）繞至境外訂票，或以網咖高速網路搶票，甚至利用台鐵對外國旅客專設的英文訂票網頁採不實證號購票，從一○五年至一○六年間，共訂走三萬五千多張台北至花蓮火車票，八名涉案人已依偽造文書罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

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被控餵毒9少女 花美男逼行乞、賣淫

裝扮時髦的二十歲毒品等罪通緝犯趙育慶，被控利用臉書認識離家少女，餵食毒品控制，事後索討毒品費，還不出錢就施以「燙刑」及逼令上街行乞，還對不同少女性侵及逼迫賣淫等，已有九名少女指控受害，有被害人被燙傷到手腳腫脹，造成蜂窩性組織炎；警方大前天將他逮捕，趙男否認所有指控。

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蘋果日報

卑劣 渣男性侵12少女 烙刑逼弱智女行乞

卑劣渣男！新北市一名年僅21歲通緝犯，透過交友App找蹺家少女搭訕，提供食宿誘同住，再供毒品讓少女成癮，並要求付買毒錢，否則就性侵、賣淫抵債，有一名少女被凌虐、施以烙刑後，被逼乞討還錢，幸民眾報警救援，2年多來至少13少女受害，本周三被警逮捕送辦。

賴揆定調：軍改維持7月實施

為推動軍人年金改革，行政院會原訂前天（1日）通過軍人年改修法草案送立法院審議，但因綠委對最低保障金額（樓地板）仍有歧見，暫緩修法。但行政院長賴清德昨強調，軍人年改與公教年改在7月1日同步實施的政策，目前沒有改變。但藍委嗆：「沒有溝通就沒有軍改」。

聯合報

川普出手課鋼鋁重稅 全球貿易戰一觸即發

美國總統川普一日在白宮表示，將長期對進口鋼鐵、鋁材分別課徵百分之廿五、百分之十的關稅，預計下周簽署生效；此舉立即引發國際抨擊，歐盟等多個國家並揚言對美國採取報復行動。此外，川普二日在推特發文，預告將向他國課徵「互惠稅」（reciprocal tax），「我們很快會開始（課徵）互惠稅，美國面對八千億美元的貿易逆差，別無選擇」。

氣象法首度開鍘 林湧森違法預測地震挨罰20萬

自稱「地震預測研究所所長」的林湧森，長年在臉書貼文預測地震，上月六日花蓮強震過後，他不斷在臉書上預測會有更大的地震出現，引起民眾恐慌並向氣象局檢舉。中央氣象局昨證實，前天已依「氣象法」向林湧森開罰廿萬元並寄出裁處書，這是氣象法一九八四年上路以來首件裁罰案。

中國時報

辜嚴籲婦聯會資產全歸國庫

婦聯會案風波不斷，昨又出現新轉折。人在美國、久未公開露面的前主委辜嚴倬雲隔海發聲，強調辜家沒有任何不法，或是需要隱瞞的事，更沒有將婦聯會一毛錢放入私人口袋，因此絕不會迴避任何公正調查。她更呼籲，現任主委雷倩及所有會員，應將全數資產轉歸國庫所有，不該轉入任何黨派。

國台辦、港澳辦 傳將合併

大陸新一屆全國兩會即將登場，積極推動的「深化黨和國家機構改革」方案也逐漸曝光。據香港《明報》消息，國台辦與港澳辦將合併，組建「國務院台港澳事務辦公室」。報導引述消息指出，此舉將有利於打擊「港獨」和「台獨」。