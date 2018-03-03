命運弄人！這個家庭夫小腦萎縮 妻罹鼻咽癌

苗栗縣後備憲兵荷松協會與苗栗憲兵隊發起勸募，幫助陷入困境的杜家。（記者蔡政珉攝）

2018-03-03 06:02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕讓人心酸的故事！苗栗縣苑裡鎮山柑里一戶家庭，49歲杜姓男主人因小腦萎縮症，3年來無法正常工作、以及照顧自己的日常生活。一直以來不離不棄照顧杜男的印尼籍妻子，去年又被檢查出罹患鼻咽癌，讓整個家庭頓失兩個支柱。

除此之外，杜家還有各就讀高中、國中與國小的孩子，但因支柱都身患重病，目前家中生計只依靠杜男的重殘補助與中低收入戶補助過活，讓人十分不捨。

苗栗縣後備憲兵荷松協會與苗栗憲兵隊得知杜家狀況後，發起勸募，整個苗栗縣後備憲兵荷松協會成員紛紛響應，200人共募集31萬8000元慰助金，希望能夠幫忙杜家，也展現出以往同為後備憲兵的同袍之情。

另外，阿斌哥大愛協會苑裡站長、苑裡鎮代孟文源得知杜家情形後，也募集20萬元，幫助杜家，表達出社會的溫情。

杜男遠親說，杜男大哥也曾同樣罹患小腦萎縮症，後來於10年前過世。原本杜男經營農機行，夫妻倆都很認真工作，養家活口，豈知世事難料，杜男也罹患相同症狀，之後就無法工作。

不過，杜妻不離不棄，在附近工廠工作，照料丈夫與孩子，哪知坎坷路還沒結束，杜妻因身體不適，去年到醫院檢查後，發現罹癌，更是晴天霹靂。

不過，杜家小孩相當懂事，擔負起照顧父母親重擔，杜妻去年住院治療時，目前就讀小五的么女也每天在醫院陪伴照顧母親，讓人感動。

苗栗縣後備憲兵荷松協會主委林金湧，很感動各位袍澤的響應，往後也會多關心杜家人，隨時幫忙援助，讓杜男一家感受社會的暖心。