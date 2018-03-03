0到100公里2秒鐘！？ 台製電動超跑Miss R 現身墾丁測試

台灣松下電器集團董事長洪裕鈞（立者）還出現在現場壓陣。（記者蔡宗憲攝）

2018-03-03 00:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣松下電器集團董事長洪裕鈞成立的「行競科技」，昨天一早疑出現在恆春機場跑道，為全球第一輛兼具賽道及越野性能的Miss R純電動超跑進行測試，現場除了黑色原形車、還有Tesla超跑Roadster做對比，洪裕鈞也出現在現場壓陣，過程雖不開放，仍有不少車迷在遠方興奮爭睹。

當地車迷爆料，洪裕鈞及研發夥伴，也就是美國Tesla電動車廠前主管齊塔克（Azizi Tucker），1日就與拍攝團隊出現在墾丁風吹砂路段，2日早上9點左右，先有紅色Tesla超跑進入恆春機場跑道行駛，緊接著出現一輛大型貨卡，緩緩從車後降下「黑色巨獸」，雖然仍是原形車的樣貌，看的出是曾在媒體曝光的「Miss R純電動超跑」。

測試過程中，穿著休閒的洪裕鈞不斷前後檢視，拍攝團隊多次讓Tesla超跑進行加速測試，但Miss R始終未正式進行實測，現場人員發現車迷聚集拍攝，就走向機場圍籬苦勸「這項測試不開放」，要求圍觀民眾離開，過程相當神祕。

據日前媒體報導，「Miss R純電動超跑」是國人首度研發自製電動賽車與超跑，號稱比最新款的保時捷還要快，預計今年可量產，售價高達百萬美元，這台全球首創電動賽車，宣稱橫跨界超跑，不但可奔馳在馬路與賽道，一旦換上越野輪胎，還可保持安靜無聲穿梭山林間，享受聽聞鳥叫聲。

洪裕鈞與齊塔克共同創立的「行競科技」，在2016年曾推出過台灣第一輛電動賽車「Miss E」，根據官網資訊，全新的「Miss R純電動超跑」採碳纖維與鋁合金複合材質打造車身，內在動力核心是4具450伏特的高效能驅動馬達（4200顆鋰電池），將可迸發出1 Megawatt（1341hp）的最大馬力，從0加速到100公里，只要短短兩秒鐘，最高極速則是被設定在271公里。