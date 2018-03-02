鎖定產業應用 精誠資訊召募150位跨領域AI人才

2018-03-02 19:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕資訊服務廠商精誠資訊（6214）今天宣佈，將以發展產業應用情境AI為策略主軸，啟動校園徵才，預計招募超過百位跨界、跨域、跨組織與跨能力的軟體人才，包含50位AI技術人才、100位軟體開發工程師，以強化AI人才團隊。並與科大訊飛、商湯科技、MS、IBM等國際級AI公司合作，發展在地應用，徵才列車預計至台大、台科大、清大、交大、雲科大等學校，首場將於3月3日在台大校園起跑，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業。歡迎各路好手加入一展所長。

精誠集團人資長黃郁仁特別指出，在AI時代，客戶需求也在改變，寫程式能力不再是選擇軟體人才唯一考量，擁有跨界整合能力更為難得，精誠的人才核心能力是團隊合作、跨界整合、追求創新，這些特質讓精誠在資訊服務產業屹立不搖，也是精誠人才的DNA。

為因應集團未來發展，精誠也首次將集團重點人才培育項目『菁英儲備幹部』SMA （SYSTEX Management Associate）納入，儲備幹部將會參與重要專案，橫跨不同的事業體，表現優秀的菁英將有海外見習的機會。精誠表示，期望培育具有國際觀、善於跨界連結、團隊合作，勇於挑戰與創新的菁英，成為公司未來的全方位管理人才。

凡國、內外研究所、應屆畢業生，不限主修專業，或是3年內工作經驗、多益英語測驗（TOEIC）750分以上或同等英語能力檢定，即符合報名資格，即日起至5月18日止，採網路應徵（www.systex.com/join_career/），黃郁仁指出，精誠今年暑期實習也已開放報名，名額約有60名，有興趣的大學院校或研究所學生均可提出申請。