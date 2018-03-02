台北燈節千人遊行明登場 「嗨」翻西門町

台北市府將於明天舉辦台北燈節踩街遊行，原住民、新住民團體也會一起參加遊行。（記者蔡亞樺攝）

2018-03-02 18:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節邁入尾聲，燈節重頭戲踩街遊行將在明天下午5點20分登場，北市觀光傳播局今日召開踩街遊行記者會，預告精彩的遊行內容，將有62個藝術團體組成遊行隊伍、超過1800人參與，遊行隊伍從中華路武昌街口出發，沿中華路到成都路口的西門主舞台。

響應今年生肖狗年，「毛小孩」將是遊行重點，將有101隻忠狗組成「汪汪隊」，觀傳局也預告遊行最大亮點彩蛋，市長柯文哲將與狗狗進行飛盤拋接的表演。台北市副市長陳景峻今下午出席踩街遊行記者會致詞表示，踩街遊行相關計畫包括交維、治安防恐都已就緒、沒問題。

陳景峻表示，近來西門町商家向他反映，今年燈節帶來的人潮比往年更多，這兩天比往年增加3、50萬人潮，業績成長4倍之多，去年踩街遊行他也有到場，吸引有30萬人潮，他看了天氣預報，明天天氣晴朗，預估今日的踩街遊行可望突破去年30萬人，呼籲民眾儘早到場卡位。

此外，觀傳局指出，遊行結束後，明晚8點20分在北門廣場舉辦充滿幸福「愛你愛你 幸福點燈」萬人點燈活動，號召民眾到時拿出手機打開LED燈，照亮西城的夜空，同時北市府吉祥物熊讚與高人氣的皮卡丘也會現身表演。