週休二日各地多雲到晴 高溫上看31度

明後兩天天氣將持續穩定，民眾可以好好把握週休二日出門旅遊。（資料照）

2018-03-02 18:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕明後兩天天氣將持續穩定，民眾可以好好把握週休二日出門旅遊賞燈！根據中央氣象局表示，明天溫度還會較今天再上升，南部最高溫可能達到31度，不過下週一後將轉成又溼又冷天氣，預估週一午後起將受鋒面及東北季風影響、週四再受鋒面及冷氣團影響，因此氣象局也提醒冬衣先別急著收。

氣象局預報員劉沛滕表示，週休二日天氣持續晴朗穩定，溫度也會再上升1至2度，預計北部白天高溫可以達到28至29度，南部更將飆高到31度。但如果民眾夜間要外出賞燈，因為日夜溫差大，需要攜帶著外套，估計晚上北部大概17至18度，南部20度。他也提醒，西半部及外島可能會有濃霧，行車及航行都要特別注意安全。

下週則有二波系統影響，劉沛滕說，第一波鋒面是在下週一中午影響，屆時全台降雨機率都會增加，主要北部、東北部雨勢會較明顯；而後東北季風跟著來，北部、東北部高溫會從29度，至週二時掉到剩19度，中南部雖然白天仍可能維持30度，但晚上也會轉涼。

而另一波的影響則在下週四，劉沛滕說，一樣先有鋒面，全台各地區可能降雨，之後則是一波較強的冷空氣，估計會達到冷氣團等級，而這波冷氣團最冷的時候可能會出現在下週五、下週六清晨，北部低溫只有14度、中部15度、南部18度，提醒民眾冬衣先別收起來。