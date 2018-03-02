一度面臨廢校 尖石義興分校合唱團將出國比賽

新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團表現優異，今年更爭取5月底赴維也納，參加第31屆舒伯特合唱競賽暨第4屆維也納歡樂之聲音樂會，赤腳走向國際。（記者廖雪茹攝）

2018-03-02 18:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉全校僅21名學童的嘉興國小義興分校，105年9月甫成立合唱團，去年即獲得全縣合唱競賽優等，展現音樂天賦，今年更爭取出國，預定5月28日赴維也納，參加第31屆舒伯特合唱競賽暨第4屆維也納歡樂之聲音樂會，赤腳走向國際，目前正積極籌措旅費。

新竹縣副縣長楊文科、聯電榮譽副董事長宣明智獲悉後，今天中午到校鼓勵孩子，宣允諾將結合新竹科學園區公會全力贊助，春暉映像公司總經理陳俊榮、導演孔繁芸也到場協助錄影，學童們獻上櫻花束表達感謝。

尖石鄉馬胎部落的嘉興國小義興分校，小朋友與山林為伍，擅長田徑、熱愛唱歌，但受到環境影響，曾一度面臨廢校危機；校長徐榮春在104年8月到任後，與分校主任李衛民和教師團隊致力發展學生潛能，在家長會和地方的支持下，105年9月成立義興兒童合唱團。

李衛民說，校方除甄聘黃怡嘉和謝馨蓮兩位音樂老師指導，並意外獲得亞特愛樂合唱團和歐亞扶輪社等團體的協助，辦理音樂營和「馬胎好聲音」部落音樂會。師生平日利用彈性課程和課餘，勤加練唱，老師們也犧牲假期，義務帶孩子走出部落演出，曾受邀在東吳大學、南海劇場等音樂會展演。

義興合唱團人數僅15名、規模迷你，表現卻十分亮眼。成軍3個月首度參加新竹縣音樂比賽，即榮獲同聲合唱組國小組甲等，翌年更摘下優等的殊榮。

徐榮春表示，馬胎部落雖位處尖石鄉前山，但因位置不在主要幹道上，長期未受重視，有前山的黑色部落之稱，部落直到近2年網路才普及化。

為了更上一層樓，校方爭取合唱團出國赴維也納展演，宣傳台灣原住民的音樂文化，開拓孩子的視野，並促進國民外交；但學童有3分之2來自單親、隔代教養、低收入或是清寒家庭，為了258萬餘元團費，校方除積極向公部門爭取補助，也期盼社會各界金援。