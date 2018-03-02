苗栗柑橘量多價跌 3營養午餐業者採購1萬斤助農

2018-03-02 18:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣柑橘種植面積约1700公頃，年產量約3000萬公斤，產值約10億元，雖品質優，但今年因豐收，市場價格偏低，每斤跌了約6成，部分地區年後更出現滯銷。縣議員謝文禓牽線媒合縣內3家營養午餐業者，採購1萬台斤，縣長徐耀昌感謝他與業者幫助果農，也讓縣內學生品嚐到優質水果。

謝文禓媒合長宏、和峰食品及永禾餐盒等3家承包苗栗縣國中小營養午餐業者，認購公館鄉大坑村桶柑1萬台斤，今天在柑橘產銷班第1班班長彭邱金枝果園裝箱交貨。徐耀昌也到場關心，感謝謝文禓牽線及3家業者認購柑橘，紓緩農民滯銷的壓力，也提升縣內國中小營養午餐品質。

縣府農業處表示，縣內柑橘栽種以卓蘭、大湖、三灣、獅潭、公館及通霄等為主，果農栽培的椪柑、茂谷柑、桶柑、海梨柑等汁多味美，在市場享有好口碑，今年盛產量多價跌，以去年為例，1斤約有40元，但今年僅約16元，每斤跌了約6成。

農業處表示，部分地區於年後，甚出現滯銷，縣府除媒合企業採購做為伴手禮，也積極研計畫爭取中央補助經費協助農民行銷。

長宏公司副總林艾璇表示，她是苗栗子弟，對於縣內柑橘品質有信心，為推廣「吃在地、食當令」，所以聯合其他業者認購，用實際行動幫助農民，增進農民收入，也讓縣內學子也能享用當令新鮮優質水果。