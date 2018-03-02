寶山「打中午」文化祭 學童、新住民也來體驗挑擔

2018-03-02 18:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天是元宵節，新竹縣流傳百年歷史的寶山鄉「打中午」習俗，自新豐宮祭祀後，循百年傳統路線遶境，沿途住家設香案祈福；近午家戶端出拿手菜，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，學童、新住民和遊客也來體驗挑擔奉飯，展現客庄傳統好客、分享的精神。

「食空空，好年冬」！寶山鄉打中午文化季今天在新城村新湖路五段、東崎路口登場，自新豐宮祭祀後，循百年傳統路線遶境祈福，除了客家信仰三山國王，也有媽祖、保生大帝、三太子、土地公加入遶境行列，沿途住家設香案祈福，近距離感受神明的恩澤和陣頭的威儀。

「打中午」活動近午在輪值的新城村祭典區挑擔食福。挑擔隊伍由縣長邱鏡淳、鄉長邱坤桶、議員邱振瑋及寶山鄉代會主席陳東平等人著藍衫領軍，新住民配偶穿上家鄉傳統服飾，可愛的幼兒園小朋友也加入行列，十分吸睛。

各家戶自發地端出拿手好菜，新住民提供各國家鄉菜，新竹縣政府及寶山鄉衛生所也推廣健康挑擔，選用蒸、燙及炒等方式取代油炸，減鹽、減糖、少醬料且多蔬果。

邱鏡淳致詞時，回憶兒時常和祖母從峨眉復興村走路到新豐宮看大戲。

邱坤桶表示，寶山鄉「打中午」習俗，源自於清道光年間，客家人進墾寶山（原名草山），每到農曆正月14到15日元宵節，便舉辦神明遶境祈福活動，遶境期間，各家戶中午自發地挑擔奉飯「打中午」，準備拿手菜供大家「食福」，象徵「食空空，好年冬」；流傳百年未曾中斷，除凝聚地方居民情感，也象徵客家人好客、分享和奉獻精神。