台灣燈會花燈競賽 矯正機關收容人大贏家

宜蘭監獄製作的花燈「天翔麒麟」獲得機關團體組燈王。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-03-02 18:14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣燈會創意花燈競賽今年共有355件參賽，其中矯正機關就有112件之多，共有50件作品獲獎，並勇奪機關團體、高中職兩組「燈王」。

創意花燈競賽分為機關團體、大專社會、高中職、國中與親子組，以機關團體組121件最多，競爭也最激烈，最終由法務部矯正署宜蘭監獄製作的花燈「天翔麒麟」獲得機關團體組燈王、桃園少年輔育院師生的「阿里山之巔」獲高中職組燈王。

法務部次長蔡碧仲表示，近來矯正機關積極推動傳統技藝的傳承，尤其是花燈設計更成為特色之一，除為保存傳統技藝盡一分心力，也讓收容人習得一技之長，並降低離開矯正機關再犯的機率，可說是藝術治療最佳體現。

由於矯正機關有備而來，在今年創意花燈競賽大放異采，贏得燈王兩件、特優3件、優等8件、甲等15件及佳作22件，共50件作品獲獎，是最大的贏家。

宜監創作受刑人指出，去年四月就著手準備，原本想說就是骨架拉一拉、布貼一貼，很容易，結果一動手發現困難重重，尤其受限鐵窗內許多物件無法取得，只能發揮巧思、廢物利用，過程備極艱辛，脫穎而出贏得王座，算是苦盡甘來。