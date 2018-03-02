東勢新丁粄節今登場 120斤超大新丁粄吸睛

活動製作的超大新丁粄。（記者李忠憲攝）

2018-03-02 17:48

〔記者李忠憲／台中報導〕「2018台中東勢新丁粄節」今天熱鬧登場！120斤的超大新丁粄及桃粄在開幕時亮相，為3天的活動開啟序幕。市長林佳龍親自體驗做新丁粄，作品獲老師及觀眾肯定，十分滿意。林佳龍表示，希望藉由新丁粄節、天穿日即鯉魚伯公文化季等客家活動，讓客家文化發揚光大。

今天上午，1年1度的東勢新丁粄節在市長林佳龍、行政院客家事務委員會副主委楊長鎮等人切下重達120斤的新丁粄以及桃粄，為活動揭開序幕。3天的活動除有鬪粄比賽、擲筊祈福活動，還有求子儀式、求文昌儀式、丟炮響表演、客家團體表演等外，3日更有「送子鳥」主題花車，並與國內外共15個踩街團隊帶來踩街表演。

市長林佳龍表示，台中過年有豐富的客家文化，每年在農曆新年至元宵期間，過年氣氛特別濃厚，以東勢為主的新丁粄節，被行政院客委會連續9年選定「客庄十二大節慶」之一。山城客家人務農特別多，經過一年農忙豐收後，過年期間會許願，實現後會做「米粄」來還願，此外，因農業社會希望增添壯丁，而衍生出新丁粄，但隨時代演變，也有「桃紅粄」，象徵兩性平等及文化的傳統與創新。

林佳龍說，市府也舉辦天穿日、鯉魚伯公文化祭及巧聖仙師文化節等，結合蔡英文總統浪漫台三線客庄文化政策，希望讓客家文化可以發光大，而台中市今年將舉辦世界花博，希望與山城有更好搭配，邀請民眾看花博，也能體驗客家文化的豐富及美好。

東勢區公所表示，2日到4日在東勢客家文化園區及文化街，均有邀請在地藝術家、青年創作者、客家團體及社區媽媽教室等，設攤展售文化藝術商品、DIY。相關訊息可上東勢新丁粄節網站查詢。