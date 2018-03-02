整合資源 花蓮偏鄉學校提「創客教育」策略聯盟

花蓮秀林國小舉辦創客暨硬筆書法展，並展示3D列印成果，擺滿由學生親自設計列印出的恐龍骨骼、台灣黑熊及各式小動物模型。（記者王峻祺攝）

2018-03-02 17:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉秀林國小今承辦校長聯席會議，因應新課綱科技教育領域，校際間提出「創客教育」策略聯盟，盼能整合教學資源，花蓮律師吳明益也擔任各校無薪常年法律顧問，將落實校園毒品及犯罪防制，強化師生法律知識。

秀林鄉教育會理事長許壽亮說，建構友善校園長期是師生共同努力的目標，秀林雖位處偏遠地區，但透過簽署創客策略聯盟，將能彼此分享校際間的教學策略及資源，帶給學子更多學習機會，今年也聘請律師吳明益擔任常年法律顧問，在教育實務上提供建言，強化親師生的法律知識。

律師吳明益說，毒品氾濫問題日趨嚴重，學童心智尚未成熟，易受同儕及外在影響誤入歧途，學校除可結合警方落實毒品防制，保障年輕學子的身心健康外，未來也將針對「離異父母的探視紛爭處理與資源介紹」進行詳細說明，與師生從法律層面分享杜絕組織犯罪入侵校園的方法，一起遏止校園不良風氣。

秀林國小校長黃勤聰及全校師生，目前也在秀小校園舉辦創客暨硬筆書法展，並展示3D列印成果，擺滿由學生親自設計列印出的恐龍骨骼、台灣黑熊及各式小動物模型，目前高年級除延續創客課程外，低年級也加入新的禪繞畫課程，盼能帶動偏鄉學子動手、創新與分享，培養解決生活問題的能力。