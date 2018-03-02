金獅護童鬧元宵 竹縣芎林國小感謝愛心商店

芎林國小「金獅護童鬧元宵」活動除展現客家文化向下札根，更希望能拋磚引玉，有更多的店家、社區人士多一點關愛，共同建構溫馨友善的通學廊道。（芎林國小提供）

2018-03-02 17:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕客家「方口獅」象徵祥瑞，具平安鎮邪的意義。今日正逢元宵節，新竹縣芎林國小舉辦「金獅護童鬧元宵」活動，由師長帶領客家方口獅隊學生，前往學區的愛心商店，感謝店家建構溫馨友善的通學廊道，並祝福店家財源廣進！

芎林國小校長孟繁明與家長會長鄭昱芸，今早帶領客家方口獅隊的學生，前往文山路、芎林老街等地的愛心商店，表達過去一年來對學校小朋友的照護，在元宵節獻上滿滿的祝福，同時也宣傳著該校建校120週年，歡迎歷屆校友於10月20日回娘家。

孟繁明表示，學校的愛心商店有9家，包括金玉正銀樓、萊爾富富林店、7-11芎林門市、嘉新文具行、頑石書坊、文山商店、萊爾富富山店、永久五金賣場、嘉禾自助餐等。愛心商店提供的服務有：學童被搭訕、跟蹤或偶發事件時，提供安全庇護場所；急用時借用電話；雨天時躲雨或借用輕便雨具；上課時間學生在校外逗留，店家也會熱心通報等。

鄭昱芸說，芎林國小「金獅護童鬧元宵」活動，除展現客家文化向下札根，更希望能拋磚引玉，有更多的店家、社區民眾一同發揮正向的力量，多一點關愛，共同建構溫馨友善的通學廊道，讓學子在健康、安全、友善及充滿愛的環境中成長。