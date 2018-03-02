雲林萬人「吃飯擔」 小英挑擔入場喊「開動」！

雲林「吃飯擔」，總統蔡英文親自「挑飯擔」入場。（記者詹士弘攝）

2018-03-02 17:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年一度的雲林元宵「吃飯擔」，今天（2日）下午在東勢鄉同安村舉行，總統蔡英文也親自「挑飯擔」入場，在她喊出開動之後，數萬人一起大快朵頤吃「平安」！

褒忠鄉鎮安宮表示，一年一度的五府千歲吃飯擔，由褒忠及東勢五股14庄輪流舉辦，今年東勢同安村主辦，元宵陣頭遶境後開動，每年都吸引上萬遊客參加，雲林縣政府在4年前已將元宵「吃飯擔」公告登錄為無形文化資產。

總統蔡英文今年是第三次參與「吃飯擔」，也是當選總統後的第一次，她表示，這是台灣元宵節三大活動之一，也是雲林的大事，「吃飯擔」的意義就是要團結、分享，也是台灣人的精神，今天有很多好料，大家儘量吃，吃越多越有福氣。

蔡英文也推崇雲林縣長李進勇把雲林帶得很好，雲林從過去的風頭水尾，變成現在的農業首都及綠能基地。蔡總統說，台灣的經濟這幾年來越來越好，在此她向民眾報告，今年經濟一定會更好、景氣提升，前瞻基礎建設也開始了，大家一定要有信心，過年她到雲林發紅包時，很多民眾都說「總統加油」，她都聽到了，要拚改革、拚建設，要讓台灣越來越好。

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