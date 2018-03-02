基隆安樂三期社區公園設施 年底完成改善

基隆安樂三期社區公園設施老舊。（記者盧賢秀攝）

2018-03-02 17:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市安樂三期社區公園，設施年久失修，還有積水等問題，市府與立委蔡適應爭取前瞻基礎建設計畫改善公園設施與周邊環境，預計年底完工，市議員與居民希望加強改善排水系統及照明設施，讓民眾休閒運動時更安全。

安樂三期社區公園有2.1公頃大，是民國76年營建署興闢的，包括溜冰場、市立網球場和兒遊樂體健設施等，是附近2000多戶居民休閒和運動的生態公園，不過位處凹地易積水，設施老舊破損，影響居民休憩安全。

市立體育場場長郭台英說，經蔡適應協助，向中央爭取前瞻基礎建設補助，總經費1400萬元，將修繕破損的設施、整合串連步道系統，並與還我特色公園行動聯盟合作，結合地景打造適合親子共遊的特色公園。目前正在規劃設計中，順利的話6月開始發包施工，年底完成改善。

昨天在四維里民活動中心辦說明會，蔡適應服務處主任林明智、議員陳志成、洪森永、莊錦田、俞叁發、四維里里長蔣加偉里長及地方民眾參加，了解社區公園改造方向並提出建議。

社區居民和市議員等指出，公園周邊部分排水溝很深未加蓋，照明不足，安全性有疑慮，此外，大雨時附近山水都往公園匯聚，建議市府整體改善排水系統，增設照明設備，讓民眾休閒運動時更安全。