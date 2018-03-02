甘蔗提花燈「甜蜜一世」 大樹5大廟百年傳統慶元宵

小朋友到看舞龍驚呼不已，相當興奮。（記者洪臣宏攝）

2018-03-02 17:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區中區5大廟維持「出新丁、迎花燈」百年傳統慶元宵，今天下午同步遶境祈福，出男丁家戶用甘蔗提花燈，象徵「有頭有尾」、「甜蜜一世」，大樹文史協會理事長莊世杰指出，該傳統遠溯清朝時代，如今還能原汁原味且從不間斷，相當罕見。

大樹區鳳山寺、保安宮、興山北極殿、和山寺及武山廟等5座百年老廟，各自在轄內遶境，這是該地區百年來慶元宵年度盛事，家戶擺設香案引領神轎蒞臨祈福，由「淨旗」帶頭為家宅消災解厄，大街小巷擠滿文武陣頭，鑼鼓、聖樂響徹雲霄。

最特殊的是，主神轎後方跟著用甘蔗提花燈的人龍，花燈上寫著「添丁進財」等字樣，他們跟著神轎遶境至少8小時。原來他們是最近一年家中有生男丁的民眾，依循古禮「出新丁、迎花燈」，為自己的兒子或孫子祈福。

梁先生兒子出生4個多月，他說這是地方上傳統，一定要親自為兒子祈福；小六張姓男童表示，這是村落廟宇大事，特地來幫忙。鳳山寺神轎、陣頭魚貫地進入幼兒園賜福，小朋友看到舞龍舞獅，不斷驚呼且拍手歡迎，上了一堂生動的文史課程。

莊世杰說，這項迎花燈傳統從清朝時代就有，出新丁家戶用在一整根的甘蔗上綁上花燈，象徵「有頭有尾」，甘蔗是甜的，有祝福新丁「甜蜜一世」意涵，只要擺出香案，不管巷弄多狹窄，神轎隊伍就會進入，以免辜負民眾期待，每每遶境都到深夜才能結束，中區村落在元宵節成了不夜城。

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