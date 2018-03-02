善化草莓季10日登場 入園採果有優惠

善化草莓進入盛產，果實鮮紅欲滴。（記者吳俊鋒攝）

2018-03-02 17:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市善化區的草莓，栽培規模「小而美」，遠近馳名，元宵節期間進入盛產，區公所連續第6年配合推出產業文化活動，10日將熱鬧登場，5家業者共襄盛舉，入園觀光採果的，可享8折優惠。

善化區長方澤心表示，草莓季期間配合採果優惠的業者，包含當地小新營一帶的美裕、溫馨、加州、晴光，以及附近的南科等5家，聯手推廣產業特色，10日活動開幕後現打8折，將持續1個月，機會難得，民眾要把握。

方澤心說，當地草莓栽種集中於小新營附近，面積約1.45公頃，規模雖然不是很大，已是南台灣之最，尤其業者發展的觀光果園特色，深受歡迎，產季期間，躍為熱門景點。

今年的善化草莓季將於10日登場，開幕活動在啤酒廠舉行，區公所讓地方2大產業特色相互結合，熱鬧推廣。

方澤心指出，當天的系列節目，包含草莓寫生頒獎、草莓植栽DIY、草莓大哉問、草莓蛋糕與磁鐵的製作，以及草莓冰與草莓鮮果的品嚐等，現場啤酒也9折優惠，還有試飲活動。

區公所今天舉辦造勢活動，老字號的美裕應邀展示創意特色產品，包含草莓提拉米蘇、草莓泡芙、草莓大福、草莓果醬、草莓酵素、草莓冰、草莓乾，還有草莓手工皂等，琳瑯滿目。

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