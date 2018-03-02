《春天兒童節》特展開幕 柯P體驗相撲不服輸

台北市長柯文哲參加春天兒童節特展記者會，與國內相撲好手較量。（記者黃建豪攝）

2018-03-02 16:45

〔記者黃建豪／台北報導〕台北偶戲館3月至5月27日期間舉辦《春天兒童節》特展，展出由日本石川縣婦女團體捐贈的珍貴館藏，為一組已有數十年歷史的「雛人偶」，且活動期間，將陸續辦有偶劇、日本源流和太鼓、哭哭趣味相撲比賽等活動，今天上午的開幕記者會，更邀請國內相撲好手進行示範賽，台北市長柯文哲也體驗與相撲好手較勁，但140公斤的大漢不動如山，柯雖一度不服輸，但仍坦言「真的推不動」。

3月3日為日本女兒節、5月5日則為男孩的兒童節，而在台灣，則是祈求「床母」保佑孩童平安長大，台北偶戲館今年與日本合作，3月起舉辦的《春天兒童節》特展，今邀請日本台灣交流協會、台北市日僑學校代表交流文化，宣布在台北偶戲館2樓，展出完整收藏的雛人偶，除靜態展覽外，另與日本知名偶劇團Deaf Puppet Theatre Hitomi、台灣笑咪咪老奶奶、花格格故事劇團合作，在4月陸續有戲劇演出；5月則有日本學生表演的和太鼓與趣味相撲體驗活動。

中華民國相撲協會，今天先請來2位國內好手進行示範賽，從地板放置土俵，到準備動作一絲不苟，3場比賽展現出各種技巧看得現場來賓目不轉睛，柯文哲也被邀請體驗相撲選手的傲人力量，只聽現場播放起柯文哲角色扮演過的日本動漫作品火影忍者的背景音樂，但儘管柯賣力推了好幾秒，相撲好手仍不給面子，讓柯完全推不動。

柯文哲不服氣表示「如果是真的打架，我會用腳踢」，隨後才坦白說，「那（指相撲好手）有140公斤，真的推不動」。

文化局表示，無論是日本的女兒節、男孩節還是台灣的兒童節，都充滿世人對孩童的關懷與期望，更代表父母與長輩對孩童的慈愛，因此希望藉由這次展出的雛人偶與其他相關日本人偶，台灣床母祭祀供品、鯉魚旗等展示，讓更多民眾認識台日家庭對於孩童的共同關愛、期盼與祝福。

提醒民眾，台北偶戲館位於松山區市民大道五段的京華百貨旁，週一固定休館，而展出日本雛人偶的偶戲館2樓，6歲以上將收取50元門票。