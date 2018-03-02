明新科大成立2菁英實驗班 無試卷、跨領域學習

2018-03-02 16:48

［記者廖雪茹／新竹報導］因應國際潮流與職場趨勢變化，明新科技大學推出「智慧服務機器人」與「金融科技」菁英實驗班，首創「無試卷課程」教學，同時讓學生可跨學院選修，設計自我學習地圖，希望藉此培養學生跨領域整合能力，符合業界所需的優質人才。

明新科大校長林啟瑞表示，智慧製造、雲端科技、大數據、物聯網、金融科技等領域人才需求迫切，菁英實驗班是整合校內4大學院，共19科系課程，學生可跨學院選修，在老師的輔導下，自行規劃學習目標，以金融市場為教室、以財金時事為教材、以科技應用為工具，培養出跨領域整合能力。

明新科大教務長張盛鴻進一步說，菁英實驗班鼓勵學生自主學習，課程彈性靈活，首創「無試卷探索課程」教學方式，以及學院間合作跨領域學習，以「做中學」的實作方式，讓學生在校時即能累積技術能力和實務經驗。

所謂無試卷課程，是指不用傳統的紙本課本上課，不用紙筆測驗評量成績，而是從網路、企業現場學習，由實作、參賽、研習展現學習成績。

林啟瑞說，菁英實驗班預期將斥資2000萬元經費，輔導學生出國參加競賽或研習、進入優質企業實習與就業；帶領學生通過英文檢定、取得專業證照，全方位培養學生的實力，達到畢業即就業的目標。另菁英實驗班為高中申請入學專屬，提供最高20萬的入學獎學金，3月19日起報名申請入學。