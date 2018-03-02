國際級天染織品環境藝術裝置展 亞洲首展在蘭博

2018-03-02 16:40

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣立蘭陽博物館舉辦的「絲法自然‧天地有我－京都天染織品環境藝術裝置展」，今日上午在蘭博大廳開幕，展覽是由日本、紐約藝術家，結合蘭博團隊，歷經將近一整年努力，共同跨國合作的生態藝術理念行動計畫，展期自今日起至5月29日止，蘭博指出，這次共展出18件作品，這是繼美國夏威夷、紐約後的亞洲首展。

今日的「絲法自然‧天地有我─京都天染織品環境裝置藝術展」開幕典禮，文化部文化資源司長陳登欽、宜蘭縣政府文化局長李志勇、紐約茶藝書畫家孫采華、穀東俱樂部創辦人賴青松等人均有出席，參展藝術家日本京都染織藝術大師伊豆藏明彥（Akihiko Izukura）並於現場演示伊豆藏染織道。

伊豆藏明彥與孫采華曾在2012年於美國合作展出深具禪意的大型絲製裝置藝術「天地茶屋」展覽計畫，結合淨化心靈的東方茶藝，醞釀出精製天然絲品與大地自然結合的契機。

這次展覽是由伊豆藏明彥、孫采華，結合在地的蘭陽博物館團隊，歷經將近一整年的宜蘭、京都、紐約3地串連，共同跨國合作完成的生態藝術理念行動計畫，共展出18組作品，展示場域涵蓋蘭陽博物館、壯圍張宅及台北紫藤廬。

蘭陽博物館表示，展覽是繼美國夏威夷、紐約後，第一次在亞洲的正式展出，歡迎民眾在展期間踴躍前來參訪，藉由這場「向大自然學習」的展覽計畫，體驗結合天然染織與茶藝書畫世界的生態環境藝術！