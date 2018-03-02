今年再活化2廢哨所 增加台2線觀光亮點

東北角風景區管理處將位於頭城鎮大坑地區，國民政府時期建立，用以管制海防現已廢棄的的軍事哨所，變身成景觀咖啡館。（記者林敬倫攝）

2018-03-02 16:34

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕東北角風景區管理處於105年，將位於頭城鎮大坑地區，國民政府時期建立，用以管制海防現已廢棄的軍事哨所，活化變身成景觀咖啡館，東北角風景區管理處長陳美秀指出，3年內將陸續活化轄區的廢棄軍事哨所，除了大坑，今年內將再活化兩個哨所，增加台2線的觀光亮點。

由於國民政府時期，進行嚴格的海防管制，在新北及宜蘭沿海，建有許多軍事哨所，以防共軍登陸，漁民出海捕魚也需持有漁民證，並經過哨所的檢查，解嚴之後就改由海巡署管轄，加上國軍人力精簡，哨所逐漸荒廢。

由於東北角風景區管理處北起新北市瑞芳區南雅里，南至宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灘南方岬角的轄區，有許多廢棄哨所，為了增加沿海觀光亮點，管理處開始進行活化的工作，至於哨所實際數量仍待盤點。

東北角風景區管理處於105年，先花費140萬元經費整建頭城大坑地區的軍事哨所整理後，再外包給廠商經營景觀咖啡館活化，風管處現階段也已鎖定轄區內的5個軍事哨所，將編列經費整建，今年預計再整建活化位於新北市四角窟和卯澳哨所，預估經費為1100萬元，但整建後的用途仍在評估當中。

歷史學者張文義表示，歷史文化遺址，只要不具文資身分，在不破壞遺址外觀的前提下，做適當的活化是可行的，他建議，規劃單位可以在活化之餘，為這些遺址建立說明牌，讓民眾了解這些遺址過去的故事，保留過去的歷史足跡。

陳美秀指出，管理處轄區內的許多廢棄哨所，因疏於管理變成犯罪的溫床，且環境髒亂，所以才會規劃經費予以整理後，對外招商活化，一方面解決轄區內的髒亂點，一方面也可以增加台2線的觀光亮點。

陳美秀表示，活化這些哨所，一定會保留原始風貌，學者建議建立說明牌的部分，管理處在未來的哨所活化上會予以參考，相信這樣做對觀光價值的也是加分。