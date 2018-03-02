臺中醫院員工捐髮助癌患 8年捐出210公分

2018-03-02 16:34

〔記者歐素美／台中報導〕臺中醫院營養室主任盧靜詩，有感於癌症患者飽受落髮之苦，8年多前開始剪去長髮捐助癌友，8年來不但自己捐髮3次，更帶動營養團隊同仁一起響應捐髮；臺中醫院護理科主任林紹雯及營養師林淑媚，甚至林淑媚的女兒也加入捐髮行列，8年來累計捐髮長度超過210公分，愛心造福許多癌症病友。

43歲的盧靜詩說，8年多前因參與腫瘤照護團隊接觸許多癌症病友，每次看癌症病友分享心情談到飽受落髮之苦時潸然淚下，除了幫病友提供營養諮詢外，總想著自己還能為病友做些什麼？當時剛好看到1名高雄市的爸爸為了幫助癌友，在太太支持下不畏外界眼光留長髮並捐髮，她決定效法這名偉大父親，開始留長髮捐髮給癌症希望基金會做假髮幫癌友。

盧靜詩於8年前首次將頭髮留到腰部以下，捐出長36公分的頭髮，改以清爽短髮亮相，至今已捐髮3次，她表示，「捐髮的感覺很快樂，我會繼續捐髮，直到沒有頭髮」。其他同仁見狀也被感動，紛紛加入捐髮行列。

護理科主任林紹雯也因接觸安寧病房，希望自己除了護理專業外，也能以一己之力協助癌友，曾學過spa，後因時間難以配合，才決定捐髮，3年前捐過一次，今年將再捐一次。

營養師林淑湄聽聞院內同仁捐髮的消息，覺得捐髮是個相當有意義的活動，便也開始蓄髮，並鼓勵女兒加入捐髮行列，這幾年來和女兒一共捐髮3次，每次都捐30公分以上。

盧靜詩等人表示，真髮做成假髮一頂要1萬多元，捐出長髮可以幫助癌友省錢，還能改變髮型與心情，助人也讓自己更快樂，未來將繼續努力蓄髮，希望幫助更多癌友。