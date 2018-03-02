中彰投1萬7000車主燃料費重覆繳 監理所提醒注意退費支票

2018-03-02 16:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕你重覆繳汽機車燃料費了嗎？快看看是否有收到退費支票或者是已收到忘記兌領。

台中區監理所統計，106年中彰投的民眾，有1萬7千多件重覆繳納汽機車燃料費，台中區監理所已寄出支票退還給民眾，但是很多民眾忘記兌領，由於超過3個月就失效，但民眾還是可以向台中區監理所重新申請。

每年7月是繳納汽機車燃料費的時候，有部分民眾會忘了繳，若民眾忘了繳，台中區監理所會在9月份寄郵簡通知，若再忘了繳，就會在11月會以雙掛號的方式郵寄通知，希望民眾在期限內繳納，若再不繳就會開罰。

不過，由於很多中部地區民眾是在外地工作，而燃料費繳納的通知單都會寄到戶籍地，快要過7月或者已過繳納期，交通部會在各傳媒展開宣傳，很多車主擔心會被罰錢，就直接在居住地的便利商店印出「繳納單」直接繳費，而同時在戶籍所在地的家人也可能怕車主受罰，直接拿著繳費單繳費，因此造成重覆繳納的情形發生。

根據台中區監理所統計，105年重覆繳費有1萬7千多件，106年也是1萬7千多件，而且多半是是機車族，且是51cc至125cc的機車車主較多。

各監理所發現車主有重覆繳費，就會寄出退費支票到車主的戶籍所在地，有車主雖收到，但因為人在外地工作，加上輕型機車的燃料費只有300元，51cc至125cc為450元，因此車主覺得並不多，往往就一忘就1、2年。

台中區監理所表示，支票兌領期限為3個月，若超過3個月就失效，民眾就必須重新換新支票，車主想到後又覺得要換新支票很麻煩，就一直擱著未換，不過，有人在得知超過時間無法領，直接表示要留著做紀念，不準備更換新支票。

台中區監理所表示，若民眾收到監理所寄出的支票，在3個月內可前往銀行兌現，若超過3個月，即使人不在戶籍地，也可以打電話到台中區監理所，監所會把新支票寄到民眾現居地，民眾可以不必跑到戶藉地所在的監理所換支票。