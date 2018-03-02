高雄「一日農夫」 推射燈解謎鬧元宵

遊客親手製作韭菜盒子，從收割韭菜、拌餡料、桿麵皮、塑形到下鍋香煎，每個步驟都自己來。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-03-02 16:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」六龜中興社區安排應景「元宵節特別企劃」，將元宵湯圓及射燈解謎融入農村體驗活動中，民眾搓湯圓鬧元宵、猜燈謎拿好禮，比比看誰是農村知識王。

高雄「一日農夫」遊程首站到六龜尹家有機農場，在農場主人張碧雲的導覽下，遊客邊看邊學，就像金煌芒果的授粉媒介，居然是蒼蠅，遊客說「以前都認為蒼蠅很討厭，是百無一用的害蟲，真是有點對不起牠」，猜謎解答、趣味橫生。

遊客親手製作韭菜盒子，從收割韭菜、拌餡料、桿麵皮、塑形到下鍋香煎，每個步驟都自己來； 食材來自有機農場，吃得出健康味；活動為了提高驚喜程度，農場四周暗藏扭蛋燈謎，讓遊客大玩尋寶樂，在藍天白雲下，猜燈謎，拿獎品。

下午行程來到旗山天鵝堡，香草園區導覽，少不了應景的燈謎，並利用當地種植的香草，如加入蝶豆花、洋甘菊、桑葚、薑黃等食材，搓出來的五彩繽紛「五行香草湯圓」，讓遊客驚呼連連，體驗不一樣的元宵節。

農業局科長方啟峰表示，農遊風潮盛行，「一日農夫」3月規劃多檔優質行程，如「釋放嗅覺生活提味」，遊客上六龜體驗農村香氣，還有首創「跟著土地深呼吸」，遊客在大山大樹圍繞下，學習農村式瑜珈，徹底放鬆身心靈，歡迎民眾共襄盛舉。