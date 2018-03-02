03/02 各報重點新聞一覽

美國參議院在院會中無異議投票通過「台灣旅行法」。圖為美國會山莊。（取自網路）

2018-03-02 06:53

自由時報

台灣旅行法美參院通過 台美高層互訪鬆綁

美國參議院今天在院會中無異議投票通過「台灣旅行法」（HR535），下一階段將提交至白宮讓川普總統簽署立法。參議院外委會已在二月七日無異議通過台灣旅行法，讓法案順利進入全院投票階段。

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尋仇縱火 燒死無辜婦

位於台北市中山區龍江路的「順利大樓」，昨凌晨發生住在二樓隔間雅房的兩名男房客，為了噪音問題起爭執，其中擔任台北市府臨時工的張建興，一氣之下縱火燒屋尋仇，一把火造成無辜的瘖啞女洗碗工謝玉燕冤死火場，另有七人受傷送醫；張嫌犯案後竟優閒去洗三溫暖，遭警方逮捕。

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牽愛人的手 可減疼痛

想讓心愛的人減輕疼痛，例如為分娩中的愛妻分憂解勞，卻又苦於使不上力？那就緊握她的手吧！外國最新研究顯示，執子之手，不僅可調和雙方呼吸與心跳頻率，更能進一步產生「心手相連」的鎮痛效果，呼籲民眾「別小看牽手魔力」。

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蘋果日報

大突破 台美高官互訪解禁

無視中國強烈反彈，美國參議院前天無異議通過鼓勵台美「所有層級」官員互訪的《台灣旅行法》，將在美國總統川普簽署後立即生效。對此美台關係自1979年斷交以來的重大突破，總統蔡英文昨感謝美國會議員通過友台法案。民進黨立委蔡適應說，美國立法部門敦促行政部門，解禁台美交流，而解禁最重要的一步就是高階人士的互訪，但最後執行單位還是在美國國務院。台灣人公共事務（FAPA）會長郭正光則說，這將破除台灣高層官員包括總統蔡英文在內，前往華府訪問的障礙。

縱火雅房 燒死住客 冷血男「泡澡紓壓」

不滿室友噪音擾人竟縱火報復，卻波及另名無辜房客遭燒死。北巿一名莽男，和隔壁室友因噪音口角後互毆，竟買汽油縱火洩恨，因全是木板隔間，火勢迅速延燒，警消趕抵救出7人並疏散26人，清理火場發現一名女子葬身火窟；莽男行兇後還到三溫暖泡澡紓壓，警方趕至將他逮捕，他辯稱：「不知事情會鬧得這麼嚴重！」訊後依殺人及公共危險罪嫌送辦。

聯合報

美參院通過台灣旅行法 美台高層將可互訪

美國聯邦參議院二月廿八日無異議通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），鼓勵台美所有層級官員互訪以促進台美關係。該法案一月已在眾議院無異議通過，接下來法案將送交白宮，待美國總統川普簽署即生效。

真的什麼都漲...4月調電價 民生用電不漲

部分原物料價格上漲，觸動民生物價通膨敏感神經，今年四月電價是否上揚，更成為關注指標。經濟部政次龔明鑫昨天表示，電價會循既有公式機制調整，即便上漲，漲幅也不超過百分之三；此外，三百卅度以下民生用電確定不漲，小商家也會有特別考量。

中國時報

花媽下一站隨緣順勢 府祕書長 虛位以待

高雄市長花媽的人生下一站，最近頗受關注！陳菊1日坦言，若現在退休，心中還有未盡的理想，全力幫總統蔡英文、行政院長賴清德執政順利，她這輩子才有價值，至於未來要扮演什麼角色，花媽說「隨緣順勢」，但自認擅長溝通、輔助，對照需要調和鼎鼐的總統府祕書長至今仍虛位以待，更留給外界無限想像。

美貿易署年度報告 控陸破壞市場競爭機制！美點名台灣 要求解禁美豬美牛

美國貿易代表署（USTR）28日公布今年度貿易政策議程報告，再次點名台灣應解禁美豬及美牛進口限制，稱將持續關切台灣「缺乏科學根據的農業政策」。此外，報告多次點名大陸破壞市場競爭機制，美將利用「所有手段」阻止大陸，捍衛自身利益。