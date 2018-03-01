日本「寶塚歌劇團」 11月首抵高雄公演

寶塚歌劇團「星組」首席明星紅悠智露（中）、首席娘役綺咲愛里（右）、礼真琴（左）3位主要演員到高雄宣傳戲作。（記者黃佳琳攝）

2018-03-01 18:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕日本百年國寶劇團「寶塚歌劇團」為了感謝311大地震時，台灣對日本的捐款援助，2013年及2015年在台北市舉辦過兩次公演；今年「寶塚歌劇團」首度南下高雄公演，並帶來《東離劍遊紀》，將這部話題之作改編為星組演員新型態音樂劇呈現。

寶塚歌劇團經紀人村川研策率領「星組」首席明星紅悠智露（Kurenai Yuzuru）、首席娘役綺咲愛里（Kisaki Airi）、礼真琴（Rei Makoto）3位主要演員、導演齋藤吉正、事業部部長及製作人前往市府拜會市長陳菊，同時宣布公演將於7日開始公開售票。

陳菊表示，高雄發生石化氣爆，甚至是台灣近年發生台南、花蓮大地震，收到來自日本各界團體及個人熱心援助台灣，台日之間的密切情誼與緣分，非常感念與珍惜；高市府克服場地限制，爭取共同主辦此次公演，今年11月日本國寶級劇團終於首度踏上高雄市，南部觀眾擁有更多欣賞國際性藝文演出機會。

「寶塚歌劇團」將於11月2日至5日，一連4天，帶來精采6場演出，今年在高雄的首度公演劇目之一，《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》原作是一部由台灣和日本雙方合作的奇幻武俠布袋戲偶電視劇集作品，劇本由日本編劇虛淵玄撰寫，布袋戲劇由台灣霹靂布袋戲製作。