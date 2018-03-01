下週又連休3天 北農比照颱風協調蔬菜供銷

為因應下週3月5日連休3天，台北農產運銷公司和農委會開會討論，將比照農曆春節和颱風來襲標準提前作業，避免8日開市再度發生爆量的情況。（資料照）

2018-03-01 18:11

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北農產運銷公司自初九（24日）天公生連休3天，2月27日發生蔬菜供應量暴增，不但交易價大跌，還有蔬菜滯銷。今天下午北農和農委會開會討論，針對下週一（5日）再度連休3天，北農和農委會將以農曆春節和颱風來襲的規格提前展開因應，避免8日開市再次發生爆量的情況。

北農今年農曆春節自大年初一（16日）休市5天，初六（21日）至初八開市，初九起又連休3天。農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，初六（21日）、初七（22日）因為強烈大陸冷氣團襲台，氣溫下滑，導致蔬菜生長減緩，到了27日開市天氣回暖，蔬菜採收量大增，供應量暴量，主要還是氣候因素導致。

蘇茂祥說，因應元宵節，接下來下週一（5日）起連休3天，北農將比照農曆春節的方式加強作業因應，動員所有拍賣員投入拍賣交易作業，停止輪休，並將作業時間拉長，並協調大消費戶進場加量採購。而農糧署也將協助加強宣導休市，因為雲林西螺果菜市場和彰化溪湖果菜市場都只休1天，因此請供應端分散市場供貨，機動調整採收出貨。

蘇茂祥說，這幾天天氣好，農民可提前採收和出貨，農糧署也比照颱風來襲，協調雲林二崙、嘉義新港等以葉菜類生產為主的農會，以及產地農民團體，提供冷藏庫，將採收的葉菜類先真空預冷和冷藏，延長保存期間，再逐步分散釋出。