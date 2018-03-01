台灣之星跨年網速實測三連霸唬人 廣告不實挨罰60萬

2018-03-01 17:11

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會委員會議今決議，台灣之星電信在網站刊登廣告載有「賀！台灣之星跨年網速實測三連霸No.1」等圖文，且新聞稿也點明「成功挑戰各大跨年晚會地點4G測速三連霸」、「台灣之星均速達67.6 Mbps，遠勝同業10倍」等語，但卻拿不出3年的佐證數據，涉及廣告不實，今天開罰台灣之星新台幣60萬罰鍰。

根據公平會調查，台灣之星2017年1月在網站刊登廣告載有「賀！台灣之星跨年網速實測三連霸No.1」等圖文，新聞稿更指「台灣之星均速達67.6Mbps，遠勝同業10倍」，廣告給人印象是台灣之星在2014年至2016年間跨年期間行動上網速率均優於其他同業，及跨年期間行動上網速率高於其他同業10倍。

不過據台灣之星表示，廣告及新聞稿內容是依該公司2014年至2016年連續3年在12月31日晚間，至全台各主要跨年活動場地的實際測試結果，並經與第三方網路測速軟體OOKLA INTERNATIONAL公司的SPEEDTEST資料庫數據核對確認後製作而成，但台灣之星卻拿不出2014年的佐證資料，三連霸根本沒憑據。

公平會指出，且根據105年SPEEDTEST資料庫數據，台灣之星該年度行動上網速率為20.22Mbps，僅約為其他同業2.4至3.1倍，所以廣告宣稱的均速67.6 Mbps及遠勝同業10倍等語，也跟事實不符。