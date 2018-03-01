「紙飛機」出發！北大學生辦路跑 3/3邀千人健身兼賞景

2018-03-01 17:18

〔記者邱書昱／新北報導〕台北大學休閒運動管理學系學會學生主辦「紙飛機路跑」將於3日清晨起跑，本次賽事吸引1853位參與者，年齡層更跨足0到95歲跑者，除了共同體驗路跑樂趣，也能欣賞三鶯地區、北大校園的青春文化氣息。身兼活動負責人的休運系三年級錢奕宏透過課程所學及朋友們討論後，決定實踐累積實務能力開辦路跑。

「紙飛機路跑」分為3公里路線的環繞台北大學三峽校區校園一周，以及10公里由田徑場出發後，先繞行校園半圈，從大學路側門出校園，沿學府路過三鶯二橋，經過鶯歌段河濱、三鶯之心空間藝術園區到龍窯橋，再沿原路返回校園。當天上午7時起，行經重要路口將視情形進行交通管制，維繫選手安全。

錢奕宏與成員從去年10月密集籌備，每個星期還參與各式路跑活動吸取實務經驗，為了確保活動各項環節順暢，團隊也積極與地方各交通、衛生醫療相關主管單位溝通，並拜訪商家、公園宣傳和贊助，他笑說，「不要賠錢就很開心」。

以前曾有舉辦校園內的路跑活動，這次第一次跑出校門，就像是紙飛機希望參與者都能重拾兒時記憶，乘載夢想的意象。錢奕宏說，路跑活動提供衣服、水、毛巾等，靠著報名費收支才勉強打平，希望未來學弟妹也能傳承這項活動，「10年後回來看是整個新北市活動」。

台北大學校長李承嘉肯定學生的用心和拚勁，經過這次歷練更能實踐平日課堂所學，成為日後專業領域就業的重要資本，也鼓勵所有民眾藉由路跑體會校園美景，更從活動中看見學校專業教育的成果和實際服務社會的行動。