網路推白沙屯媽祖廣告、MV 義工出力要信眾一起感動

推廣告、MV白沙屯媽祖婆電視台要繞信眾一起感動。（白沙屯媽祖婆電視台提供）

2018-03-01 17:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕聞名全台灣的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆前往雲林鎮北港朝天宮徒步進香，今年於五月出發，致力宣揚白沙屯媽祖文化的公益性平台白沙屯媽祖網路電視台，將以往進香的影像，包括空拍機的壯觀場面，製作了各6支廣告CF與MV，希望讓近年大量增加的新信眾能多認識白沙屯媽祖文化。

義工組織「白沙屯媽祖網路電視台」台長駱調彬為了宣揚白沙屯媽祖婆文化，回到家鄉白沙屯已經17年，除了架設公益性的白沙屯媽祖婆網站，瀏覽人數已經超過1200萬人次，近年更大手筆成立網路電視台，拍攝更多相關影片，也成為許多信眾瘋媽祖必逛網站。

駱調彬說，去年進香圓滿結束後，他就開始整理影響資料，由於近年來空拍機正夯，電視台也自費購買，出動空拍機拍攝進香的場面，俯瞰的角度更為壯觀。

駱調彬整理各個影片後，推出各六支的廣告CF與MV，支廣告中包括了一支世界唯一國際英文版、一生必走篇、立即行動篇、移動長城、母親、心靈之旅，讓信眾可以更進一步了解媽祖婆文化，

另外，MV則是由「走」、「現在進行式」、「善」、「光明路」、「長征」、「歸隊」等，訴說每個跟隨媽祖婆進香的香丁腳，無論下雨打雷，仍，一步一腳印的跟隨著白沙屯媽祖。

駱調彬替MV取名也有意涵，來自各地的香丁腳就像候鳥，每年都會飛回白沙屯來「歸隊」，跟著媽祖「長征」到北港，陪伴媽祖婆在進香的「光明路」上，「走」著走著的「現在進行式」。駱調彬期盼，未參與的朋友們能夠一同來參加。

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2018戊戌年白沙屯媽祖徒步進香國際版廣告