中市南屯溪楓林 市府打造光廊

LED景觀燈投射在楓樹上，產生不同色彩變化。（建設局提供）

2018-03-01 16:57

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯溪兩側自南屯區永順路至日楓橋，種植約350棵楓樹，建設局去年底在永春東三路增設10盞景觀燈，投射在楓林上，打造「楓林光廊」。

建設局表示，由於部分地方有缺株情形，近期將補植完成，讓「楓林光廊」更完善，成為河岸新亮點。

南屯溪自永順路往南至南屯區與烏日區交界的日楓橋，長約2公里，兩旁種植一整排楓樹，一直當地是風景亮點，但因為前幾年風災，少數楓樹斷枝、枯死，斷枝的楓樹目前已重新生長茂密，僅有少部分缺株。

建設局表示，為打造美麗城市景觀，去年起在景觀位置較佳的永春東三路與楓平路口裝設10盞全彩LED景觀燈，在不影響樹木生長情況下，增加楓樹景觀欣賞度，也提供沿線河岸人行道照明，增加夜間人行環境安全。

對於少部分缺株情形，建設局指出，近期將陸續補植，該局已聘請景觀及植栽委員會專家先評估棲地環境，研議在永春東二路側補植10株楓香、永春東三路側補植9株楓香，預計上半年可補植完畢，未來還將進一步盤點整個南屯溪沿線喬木補植作業。

建設局長黃玉霖表示，繼柳川、綠川之後，市府沿續河岸亮點政策，規劃結合當地楓樹社區，打造南屯溪楓香林為「楓林光廊」、「楓光藝廊」等，希望點亮河岸，也讓通行更安全。

市議員何文海則表示，對於夜間燈光造景，當地民眾反映兩極，有人擔心影響樹木生長，也有人認為增加景觀變化及賞楓樂趣，未來市府若要擴大辦理，必須多收集居民意見，爭取大家的認同。