被列為C級球場 羅東棒球場今年投入3000萬改善

宜蘭縣羅東棒球場被評為「C級球場」，今年宜蘭縣府投入經費整修，希望將球場設施符合職棒賽事需求，明年再邀請職棒隊伍來宜蘭比賽。（記者張議晨攝）

2018-03-01 16:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東棒球場被教育部體育署評為「C級」球場，為改善球場環境，宜蘭縣政府爭取體育署經費，今年投入3100萬元整修，改善球場電力系統及硬體設備，觀眾席則增至6000席，完成後可望符合職棒賽事要求，縣府也希望明年可爭取中職隊伍到宜蘭比賽。

羅東棒球場是宜蘭縣「唯一」的標準棒球場，前年7月21日，中信兄弟、統一7-ELEVEn獅隊到宜蘭進行賽事，這也是該球場睽違5年再次有職棒比賽，當天湧入5000多名球迷觀賽。

未料比賽進行到6局下半時，球場大型燈具的電容設備突然損壞，6支燈具同步熄滅，球場陷入漆黑，比賽被迫中斷，僅靠著中信兄弟啦啦隊在黑夜裡唱歌撐場。

不及格設備也被球迷批評「掉漆」，時任縣長的農委會主委林聰賢，還因此在臉書上向球團、球迷致歉。

根據體育署委託台體大所做的球場體檢，羅東棒球場也因球場容量小、賽務空間不足或過於擁擠，被暫列為「C級」場地。

為了改善球場環境，去年縣府投入1900萬進行改善，將計分板從中外野移至左外野，6支照明燈柱也完成整修，今年再爭取到3100萬元經費，將座位數從現有5000席，增至6000席，球場的廁所、球員休息室、座位也會一併做整修。

另外，為了避免賽事途中「跳電」的狀況再次發生，縣府將把球場的電力系統重新設計。縣府教育處說，改善工程預計年底完成，完成後球場水準應可提升至「B級」，符合職棒賽事的需求，也希望再次爭取職棒隊伍來宜蘭比賽。