樂桃航空開航6週年 制服全新改版

樂桃航空CEO井上慎一今天宣布，樂桃航空邁向開航6周年，制服全新改版。（樂桃提供）

2018-03-01 16:47

〔記者陳宜加／台北報導〕樂桃航空已是不少國人赴日首選，今天適逢開航6週年，樂桃航空CEO井上慎一今天宣布，制服全新改版。

井上慎一表示，誕生於日本關西的樂桃航空，是日本新形態航空公司，在亞洲甚至全世界皆獲得優質評價，今年重點將以北海道新千歲機場為轉運樞紐，由北向南串連日本列島，並強化關西機場運輸機能。

他也說，今後，樂桃航空也將從價格競爭中創造出更多新價值，致力成為台灣民眾所喜愛的航空公司。

樂桃表示，樂桃始終以飛航安全作為第一優先考量，並提供旅客親切的空中服務，今日起，樂桃將以全新風貌呈現，改版制服更能凸顯樂桃航空的企業特色。

針對制服改版目的，樂桃指出，全新制服將提升每位人員的工作效率，秉持Charming、Imaginative、Genuine等3種特性設計出最適合的服裝，表現自然呈現出的迷人魅力、豐富多樣化的創造力與真實、誠摯的呈現。

空服員部分，新制服採用不易起皺摺的質料，具有設計感的裙裝與褲裝，搭配方便人員於機內作業的透氣性高、耐用性強襯衫，外套則採用抗污性佳且輕盈的材質，以及更能凸顯樂桃航空品牌形象的圍巾設計。

地勤人員則採用樂桃企業形象色彩，打造出團體隊服的一致性，著重於人員作業時的方便、舒適性，質地伸縮性為主要考量，採用透氣性及耐久性佳的材質。