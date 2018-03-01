搶破頭！離岸風電遴選 丹麥商誇海口在彰化設公司

離岸風電遴選競爭激烈，丹麥商CIP今誇海口今年下半年要在彰化設公司。（記者張聰秋攝）

2018-03-01 16:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025年國內離岸風電規劃設置容量5.5GW，現有國內外開發商擬開發容量超過10.5GW，僧多粥少，為求通過經濟部能源局遴選，個個搶破頭，哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）台灣區計畫執行長侯奕愷承諾，若順利通過遴選，公司預計今年下半年將在彰化開設維護運轉公司。

CIP是丹麥外商，與英國合作，在北海開發離岸風場有成，這回CIP相中彰化外海開發離岸風場，擬在彰化外海投資27號風場和西島風場，總容量780MW，這2個風場都已通過環評大會，而CIP也與中鋼與日本三菱合作開發第29號風場，該風場通過環評小組會議。

能源局目前針對離岸風電遴選辦法進行審核中，預計下個月（4月）下旬將公告遴選結果，在遴選辦法中，開發商所提出本土化承諾，被視為攸關能否通過遴選的項目之一。

今天CIP和中鋼在彰化縣政府舉行招商說明會，會中， CIP台灣區計畫執行長侯奕愷誇下海口在彰化設公司後會招攬彰化在地人才，並把歐洲的維護運轉人才帶來彰化。

侯奕愷說，CIP會貫徹維護運轉百分百在地化，硬體部分，彰化漁港碼頭是CIP未來維護運轉的基地；在軟體人才方面，與建國科技大學從前端培養年輕的維護運轉人員，未來台灣可望有7大產業、130間公司受惠於維護運轉。

中國鋼鐵公司執行副總王錫欽指出， 一個500MW的離岸風場建置成本約700億元，歐洲經驗運維1年費用約是建置風場3%，以此估算每年約20億元的運維費用，這20億元可望受惠於7大產業。

王錫欽表示，中鋼在7大產業中聚焦在風機零組件供應與水下基礎結構製造，105年起至今與國內23家廠商和國外4家風機大廠結盟，目前進入設備投資、技術引進與研發階段，未來會循序漸進建立台灣風機零組件供應鏈，中鋼同時將在高雄興達港投資20億元，建立水下基礎結構的產線，預計明年底完成產線建置，未來能供應台灣海峽所需風機水下基礎結構。

彰化縣長魏明谷強調，縣府與CIP和中鋼團隊合作，一起開發彰化3個離岸風場，總投資金額超過2100億元，做到在地化承諾下，希望未來CIP與中鋼的離岸風機零組件，都要在彰化縣內生產。

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CIP台灣區計畫執行長侯奕愷今在彰化承諾開發離岸風場本土化和在地化。（記者張聰秋攝）

CIP台灣區計畫執行長侯奕愷說未來在彰化設公司後，會招攬彰化在地人才，並把歐洲的維護運轉人才帶來彰化。（記者張聰秋攝）

中鋼執行副總王錫欽指出，中鋼在7大產業中，聚焦在風機零組件供應與水下基礎結構製造。（記者張聰秋攝）