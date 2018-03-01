冬春限定！無敵美景不須遠求 白蘭雲海加映櫻花勝景

從鳥嘴山下的白蘭部落，眺望遠山和櫻花林。（記者廖雪茹攝）

2018-03-01 16:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕冬末春初，正是觀賞雲海的好季節！新竹縣五峰鄉有「雲上部落」美名的白蘭部落，正積極發展生態旅遊，夏季賞螢，冬季賞櫻，不用人擠人；近日更有遊客經由在地人的指點，深入部落秘境，幸運地觀賞到雲海超級美景。

寒冷冬天，許多新竹人每到假日就往百貨商場跑，殊不知山區正是觀賞雲海的季節。從新竹市區到新竹縣五峰鄉白蘭部落僅約1個多小時車程，每年12月到隔年3月正值櫻花季，如天候適宜，同場加映雲瀑、雲海景致。

白蘭部落頭目曾嘉慶表示，部落位在鳥嘴山下、面對民都有山，居民以泰雅族為主，因坐落在海拔約1200公尺的雲霧帶，每年進入秋冬至春初交替季節，特別是下午時段，很容易就可觀賞到雲海。

露營賞生態 遠眺大霸尖山

白蘭部落擁有多條原始的山林古道，當地近20家民宿、露營區，除可提供自然生態導覽服務，體驗泰雅傳統文化，還會帶客人到部落秘境取景，親眼觀賞在雲海襯托櫻花林的無敵美景，每每讓觀光客驚喜不已。

其中，鳥嘴山露營區是白蘭部落族人最早闢設的營地之一，張柏超、錢月秋夫婦說，早年以務農為主，常有登山客直誇菜園的展望絶佳，天氣好時甚至可遠眺大霸尖山，因此在10多年前依山友建議轉型為營地，近年周邊廣植昭和櫻、富士櫻、吉野櫻等。

有遊客分享，利用228假日上白蘭部落賞櫻，下午近2點，突然有雲霧翻越山頭順勢傾洩而下，霧氣迅速擴散，瞬間瀰漫整個山谷；不消5分鐘，原本清晰的山景變成白茫茫一片，頓時下起滂沱大雨，稍後雨停即出現雲霧遼繞山巒間。

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新竹縣五峰鄉白蘭部落正積極發展生態旅遊，夏季賞螢，冬季賞櫻，不用人擠人。（記者廖雪茹攝）

遊客上白蘭部落賞櫻時，突有雲霧翻越山頭順勢傾洩而下，霧氣迅速擴散，瞬間瀰漫整個山谷。（記者廖雪茹攝）

遊客上白蘭部落賞櫻時，突有雲霧翻越山頭順勢傾洩而下，霧氣迅速擴散，瞬間瀰漫整個山谷。（記者廖雪茹攝）

白蘭部落雲霧翻越山頭傾洩而下；不消5分鐘，原本清晰的山景變成白茫茫一片。（記者廖雪茹攝）

雨後的白蘭部落，雲霧遼繞山巒間。（記者廖雪茹攝）