忠校學校元宵走街逗熱鬧 生肖寶寶人偶打頭陣

新竹縣忠信學校每年元宵節都會舉辦嘉年華走街活動，今年已邁入第17年，元宵節當天會從東門國小出發，約走街2.7公里，還會發送小燈籠及有緣10元吉利包。（記者洪美秀攝）

2018-03-01 15:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣忠信學校每年在元宵節當天舉辦「竹塹城元宵走街」活動，今年邁入第17年，今年援例在2日、元宵節當晚7點舉行，今年改從東門國小出發，走街長達2.7公里，沿途會發放8888個燈籠及有緣吉利包，更有生肖寶寶一起陪走街，邀請市民與學生一起來走街，感受元宵歡樂氣氛。

忠信學校表示，今年竹塹城元宵祈福淨城走街巡禮活動，明天晚間7點從東門國小出發，沿途會分送市民8888盞旺旺來福環保手提燈籠和8888個有緣吉利包，沿途會經過東門圓環、大遠百、城隍廟、巨城等地方，歡迎市民元宵節一起來熱鬧。

忠信學校表示，今年的走街活動，除有樂儀隊表演，更有精采多元的動漫人物造型來參與，還有街舞社學生的熱舞表演等，像是財神爺、小小兵人偶造型及動漫人物，此外，忠信學校10年前推出生肖寶寶的人偶，今年已是第10年，學校從牛年開始，再2年就會完成12生肖寶寶充氣人偶。

忠信學校表示，今年的元宵走街活動約持續2個小時，歡迎市民與學生們一起來感受元宵熱鬧氣氛，為歡樂的元宵佳節劃下完美句點。

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