每年遊客超過10萬人 龜山島今開放登島

宜縣頭城鎮龜山島，昨開放登島，第一艘船共有46人，其中有26人是外國客。（記者林敬倫攝）

2018-03-01 15:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕龜山島今開放登島，第一艘船共有46人，其中有26人是外國客，根據東北角風景區管理處統計，龜山島每年平均有超過10萬人登島，島上環湖步道已全數整修完畢，遊客可以有全新的旅遊體驗，但401高地步道還在整修，暫不開放。

受東北季風影響，每年龜山島自12月1日至隔年2月28日封島3個月，去年封島後至今日重新開放，根據東北角風景區管理處統計，民國102年龜山島有11萬4000多人登島，103年有12萬3000多人，104年有11萬3000多人，105年有12萬1000多人，去年則有12萬4000多人，每年登島人數都超過10萬人。

開放登島後，除了每週三提供學術研究申請登島未開放外，每天共有8點半、10點半、12點半及下午的2點半4個時段可以登島，島上的401高地每天開放100個名額申請進入，受到去年泰利颱風影響，島上環湖及登山步道因落石損壞，現階段僅環湖步道修繕工程完工，401高地步道仍不開放通行，民眾暫時無法申請進入。

東北角風管處副處長陳煜川指出，近年龜山島登島人數有增加的現象，這是因為早期龜山島每天只開放250人登島，前年開放到每天1800人，現階段登島人數呈現穩定狀態，為了遊客旅遊品質與龜山島的環境，未來還沒有增加登島人數的計畫。

陳煜川指出，島上由於401高地步道整修工程需要山青協助搬運機具與材料上山搶修，施工困難，加上近期島上氣候不佳，工程並沒有很順利，暫時還不開放，實際完工日期還要評估，至於環湖步道整修已經完成，遊客可以順利飽覽島上風光。

陳煜川表示，登島要酌收清潔費用100元，購票可至烏石港請船家代購，或至烏石港的管理處服務櫃台，65歲以上長者、身心障礙者及陪伴者1人、持有志願服務榮譽卡的志工或要辦理鄉土及生態教育的機關學校，平日可免繳清潔費。

龜山島上的軍事涵洞。（記者林敬倫攝）

龜山島上的九０高射炮。（記者林敬倫攝）

以前龜山島通往普陀巖的道路，是龜山島早期的主要道路，被島民稱為「大路」。（記者林敬倫攝）

龜山島上的最高學府龜山國小舊校舍，現為島上海巡人員的辦公室與宿舍。（記者林敬倫攝）

龜山島環湖步道整修工程已經完工。（記者林敬倫攝）