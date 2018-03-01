伊甸元宵傳愛 26歲的她首次為家人動手搓湯圓

2018-03-01 15:27

〔記者蔡文居／台南報導〕伊甸基金會與台南、高雄菁英扶輪今天（3月1日）於伊甸幸運草小型作業所舉辦「愛在菁英．礙無距離」的元宵活動，邀請數十名身障青年一起體驗搓湯圓，並將完成的湯圓分送給每個弱勢家庭，讓身邊所有人都能感受到元宵佳節溫馨滿滿的應景氛圍。

國際扶輪3470地區台南及高雄菁英扶輪社的社友，今天不僅擔任一日巧手師傅，大家挽起衣袖搓揉糯米糰，幫忙身障青年們備料，解說每一個製作步驟，大手小手一起搓揉出大小不一的湯圓。

今年26歲的婷婷是名唐氏症患者，領有中度智能障礙手冊，今天是她第一次為家人動手搓湯圓。她說，「我要把湯圓搓成熊貓的形狀！」她的願望就是有一天能成為厲害的烘焙師傅，製作出美味可口的手工餅乾，讓家人和朋友品嘗。

伊甸基金會表示，看婷婷小心翼翼揉麵糰的專注神情，很難想像5年前，她才剛到伊甸基金會，情緒控制能力較差，說話、參加活動也都慢半拍，經社工員及教保老師們不斷的耐心提醒、鼓勵她參予各項活動，漸漸的婷婷交到很多好朋友，還會主動幫老師整理周遭環境，也學會生活自理的能力，甚至也懂得利用電鍋及烤箱做料理。

伊甸基金會台南區職重中心主任張雅琪表示，伊甸長期致力於身心障礙者多元化日間照顧的服務，提供符合社區化、小型化與發展適合本地的照顧服務方式，希望大眾有機會認識社區日間照顧服務，從瞭解進而給予支援、肯定與接納。歡迎15到64歲領有身心障礙手冊，具有生活自理能力的朋友一起加入。」可撥打伊甸電話：（06）2225259，社工吳小姐。