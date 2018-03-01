青年開發二代環保天燈 全紙材完全燃燒減少污染

2018-03-01 15:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕明天是元宵節，各地民俗喜愛放天燈祈福，但近年環保意識抬頭，天燈製造的汙染也備受爭議，青年文創團隊《文化銀行》推出第二代環保天燈，全部改為紙漿材質，取代竹材、鐵絲等，讓其達到真正的完全燃燒，降低汙染問題。

文化銀行創辦人邵璦婷說，3年前從交通大學人文社會學系畢業後，與同儕致力台灣文化保存工作，2年前成立《文化銀行》，發現天燈習俗恐因環保罵名遭到禁放，決定開發「環保天燈」，來替傳統與環保間的衝突找新出路。

該團隊針對天燈構造進行改良，第一代先將天燈的鐵絲、塑膠黏著劑等材質取代，後來開發過成仍有回饋反映，天燈圓框竹材掉落時恐砸到人，再度更新，如今推出第二代環保天燈，連竹材也省去，改由回收紙漿製造天燈底盤，將可達到「完全燃燒」目的，降低天燈垃圾。

邵璦婷表示，透過實驗與紙漿材質設定，將二代環保天燈設定與傳統天燈的飛行時間相同，可達4分鐘，且透過空拍機追蹤發現，天燈底盤會在金紙燒完之後再慢慢引燃，落地前就會燒完，避免傳統天燈放完後殘留的竹材、鐵絲等廢棄物汙染，降低動物遭竹框傷害的機率。

邵璦婷也不諱言，曾和新北市府商談，仍被質疑安全疑慮，但紙材天燈在平溪施放，當地濕度高，天燈即使燃燒殘存小火苗也都很快熄滅，不易產生火災；環保天燈已和在地商家、天燈師傅等合作，也將透過網路募資平台集資開模，而環保天燈單一成本約100到150元，也搭配環保概念販售，每賣一個就投入一定比例的種樹基金，致力達到碳中和。