去年觀光旅館三大指標皆衰退 賴正鎰提建言

2018-03-01 15:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣觀光旅館公會今舉行新春記者會，公會理事長賴正鎰表示，去年觀光旅館出現客房營收、平均房價、平均住房率的「三低警訊現象」，讓旅遊業戰戰兢兢，「危機就是轉機」，台灣觀光業要「風雨生信心」，他也提到，中客旅遊消費雖減少，但自由行人數已超過團客，這是好事，台灣應提高深度旅遊價值與行銷，才能吸引更多國際旅客來台度假，創造高行情。

賴正鎰表示，去年來台觀光入境人數在中客大幅減少，東南亞相對大幅增長，兩者消長後，仍比前年增4萬9322人次，達1073.96萬人次，微幅成長0.46％，可說是苦心經營維持在千萬人次。

賴正鎰表示，中客去年來台為273.2萬人次，較前年減少77.9萬人次，年減22.2％；其中，自由行達105.3萬人次，已經超過團客的84.4萬人次。

而去年中客來台總人數佔比，更從2015年的40％減到只剩25％，以中客在台每人每日消費金額232.1美元、平均停留7天計算，去年觀光營收減少約400億元。

不過賴正鎰表示，2016年8月起政府陸續開放多個新南向國家免簽證措施，東南亞市場去年增加到213.7萬人，較前年增48.3萬人，年增約29％。另外，韓國去年則是首度突破百萬人次，成長19.26%。

賴正鎰說，來台國際觀光客的變化，影響了國內觀光旅館營收。觀光旅館公會統計，2017年觀光旅館總營收589.3億元，較去年僅增1280萬元，對業者來說，一例一休增加營業成本，收入未見具體增加。

若從單項收入分析，客房營收為256.1億，較2016年減少9427萬元；平均房價為3771元，較前一年也減少了56元，平均住房率64.84%，下降1.55%，賴正鎰提出警訊說，「三大指標同時衰退，那就真的不妙了」。

賴正鎰說，台灣InBound入境人數成長趨緩，主因是中客大幅下降之外，還有就是去年台幣升值，造成外國人選擇少到台灣旅遊，目前台灣旅遊景點在國際的能見度，不外乎阿里山、日月潭、101，或者花蓮、台東，要是扣掉這些，要在國際行銷台灣旅遊，到底還有甚麼新行程，新亮點？最重要的是台灣旅遊行銷，要呈現台灣特色景點與玩法。

賴正鎰今也提出5大觀光建言包括訂定服務業專章、增加大型觀光新景點、發展海洋運動休閒與觀光產業、把國民旅遊當成國際旅遊推廣。