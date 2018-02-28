肩包上有「第3隻手」 排灣族紋手變時尚創意

東專學生潘玉婕背著有排灣族紋手圖案的獲獎肩包。（記者黃明堂攝）

2018-02-28 17:34

［記者黃明堂／台東報導］凋零的排灣族傳統「紋手」，成了時尚背包的創意圖騰！台東專科學校文化創意設計科學生潘玉婕、馬美珍以兩件取名「印記」的肩包參加東縣政府舉辦原住民文創設計競賽，分獲第4名及佳作。

東專學生潘玉婕、馬美珍由文創科主任王夏滿指導，從貼近原住民生活的各個領域找尋靈感，找到排灣族婦女的文手文化，將手紋圖案做成包包的上蓋，就像一隻手緊緊護衛著包包。參加「TTICC 設計生活- 藝起實踐設計原素」原住民文創設計競賽獲獎。

潘玉婕表示，身為原住民的一分子，看著部落耆老逐漸凋零，總想為部落留下回憶，手紋是部落婦女榮譽的印記，以手紋為創作的主要理念，為部落記錄奉獻一生的偉大婦女，在現代形式手縫溫度下，做出有著原住民風格的包飾，同時也能回憶美麗的紋飾。

馬美珍則指出，除貴族外，只有功績或榮譽者方能獲得紋身之榮耀，而女性刺紋只在手及手腕的位置，每種紋飾代表不同的意涵，因此，以此為創作故事背景，讓身為原住民的女性無比榮耀。

王夏滿說，未來在培育文創人才上，將會致力於原住民族特色產業及打造原住民特色的文創商品。