台灣燈會主燈「狗吠火車無綵工」？ 民俗專家各有看法

今年台灣燈會主燈「忠義天成」由設計師彭力貞設計，呈現原住民男孩與台灣犬意象。（記者蔡宗勳攝）

2018-02-28 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕2018台灣燈會由嘉義縣舉辦，設計師彭力貞設計的主燈「忠義天成」，呈現原住民男孩與台灣犬意象，但有民俗專家對此稱主燈的狗燈開口，又面對阿里山火車，這代表「狗吠火車，無綵工」，預測今年政治會動蕩不安、人心慌，並指主燈區旁的副燈只有鳳沒有龍，恐對行政院長賴清德官運不佳。不過交通部觀光局對此表示不予置評，另有民俗專家也持不同看法，認為今年的主燈代表的是「真情真義」，一旁的鳳凰代表朱雀有結界鎮煞的作用。

《蘋果日報》報導，每年都以燈會主燈來論斷國運的民俗專家廖大乙今針對台灣燈會的主燈分析，一般小狗張開大口、翹起尾巴，代表遇到敵人，才會處於警戒狀態，且今年主燈對面剛好又有一輛阿里山火車經過，代表「狗吠火車，無綵工」，象徵今年政治會動蕩不安，抗議聲浪很多，且在位者又聽不下去。針對今年開春206強震造成花蓮統帥飯店倒塌，廖大乙則指這代表「三軍統帥」地位不穩，且今年台灣恐還有大地震，且可能是「東倒西歪」，接下來西部的地震，恐把房子震歪了。

廖大乙也針對主燈區旁的副燈進行預測，指主燈現場沒有半隻龍，副燈只有鳳凰，代表今年女人比較旺，這是女人可當家的一年，反觀男性出頭不易，賴清德官運恐不佳，甚至可能只做到行政院長就要下台。

不過也有民俗專家持不同看法，吳彰裕針對今年的主燈表示，主燈狗代表「義」，主燈旁站原住民小童代表是「情」，在他看來是真情真義，一旁的鳳凰則代表朱雀有結界鎮煞的作用，馬和狗則是代表「三合」。

交通部觀光局國旅長曾維德則說，對民俗專家說法不予置評，是不是狗吠火車，各界自有公斷，並強調今年燈會真的很好看，歡迎大家來參觀。